O interessante plano da esposa de Mark Zuckerberg para curar todas as doenças com o uso da IA

Por meio de sua conta pessoal do Facebook, Mark Zuckenberg e sua esposa Priscilla Chan anunciaram seu donativo de 25 milhões de dólares para os Centros de Controle e Prevenção de Enfermidades. Foto: Getty Images. Imagen Por:

Encontrar a cura para todas as doenças é um dos sonhos utópicos da humanidade. A esposa de Mark Zuckerberg, Priscilla Chan, tem um plano para alcançar isso e está relacionado ao uso da inteligência artificial.

Através de uma iniciativa chamada CZI, na qual Mark Zuckerberg também participa, está sendo construído um dos maiores sistemas de informática relacionados às ciências biológicas do mundo, sem fins lucrativos, segundo Infobae.

A ideia do projeto é criar uma enorme nuvem computacional de alto desempenho, capaz de compreender cerca de mil placas de processamento gráfico. Então, com esses dados em seus sistemas, a inteligência artificial seria capaz de aplicar modelos de linguagem (LLM) à biomedicina.

Uma vez que um desses sistemas for executado, eles têm em mente colocar as informações à disposição dos médicos e cientistas para que eles possam começar a analisar as células saudáveis e doentes.

“Levar o poder da Inteligência Artificial gerativa para a biologia em grande escala permitirá que os pesquisadores incorporem esses avanços tecnológicos em seu trabalho, o que acelerará os esforços para curar, prevenir ou controlar todas as doenças”, disse Priscilla, de acordo com o site mencionado.

“Modelos de inteligência artificial podem prever como uma célula imunológica responde a uma infecção, o que acontece a nível celular quando um bebê nasce com uma doença rara ou até mesmo como o corpo de um paciente responderá a um novo medicamento. Esperamos que este esforço de colaboração poderá gerar novos conhecimentos sobre as características fundamentais de nossas células”, acrescentou a graduada em medicina da Universidade da Califórnia, San Francisco (UCSF).

O plano é que até o final deste século se tenha todas as ferramentas tecnológicas capazes de curar qualquer doença.

“A Inteligência Artificial está criando novas oportunidades na biomedicina, e a construção de uma nuvem computacional de alto desempenho dedicada à pesquisa nas ciências biológicas acelerará o progresso em questões científicas importantes sobre como nossas células funcionam”, disse Mark Zuckerberg.