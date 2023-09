NASA: como a sonda espacial Parker sobreviveu à violenta erupção solar que atravessou?

A sonda Parker Solar Probe, da NASA, aproximando-se do Sol. Imagem artística

Para viajar até o Sol é necessário estar muito bem preparado, para sobreviver às condições. Foi o que fez a sonda solar Parker da Administração Nacional de Aeronáutica e do Espaço (NASA, pelas suas siglas em inglês), que suportou uma violenta erupção da estrela massiva e, além disso, gravou o momento para que nós e os cientistas possamos desfrutá-lo de um clima agradável.

O inédito acontecimento, em que uma sonda espacial sobreviveu aos embates do Sol, foi registrado em 5 de setembro deste ano. A erupção, também conhecida como ejeção de massa coronal (CME), ocorreu no lado oposto do Sol ao qual a nave espacial da NASA estava.

A sonda Parker estava naquele momento a cerca de 10 milhões de quilômetros do Sol quando atravessou a CME. A erupção provocou um aumento da radiação e calor aos quais a sonda estava exposta.

No material audiovisual compartilhado pela NASA, é possível ver como as partículas de radiação se dirigem para a Terra e certamente irão impactar nossas camadas protetoras.

Como a sonda conseguiu sobreviver?

Suporte a erupção solar graças ao seu escudo térmico protetor. Esse escudo é feito de um material composto de carbono-carbono reforçado, que é capaz de suportar temperaturas até 1.400 graus Celsius. O escudo também é pintado de branco para refletir a luz do Sol e ajudar a mantê-lo fresco.

Este material térmico protetor da sonda Parker foi capaz de protegê-la da radiação da erupção solar. Ele absorveu a radiação e dissipou-a na forma de calor. A sonda Parker também se afastou da erupção solar o mais rapidamente possível para minimizar a exposição à radiação.

A sobrevivência da sonda Parker à erupção solar é uma grande conquista. Este equipamento da NASA é a primeira nave espacial a voar tão perto do Sol.