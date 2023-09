Microsoft está preparando o Xbox que lançará em 2028, com computação híbrida e tecnologia de ponta

Explodiu uma bomba de dados curiosos com o megavazamento da Microsoft com as toneladas de documentos relacionados à empresa (e até mesmo o Xbox) que agora circulam na web sobre seu caso contra a FTC neste emaranhado sobre a aquisição da Activision.

Recentemente, para surpresa e riso de muitos, descobrimos que a empresa considerou uma estratégia para comprar a Nintendo. Como todos vimos, isso nunca aconteceu.

Agora outra bomba impressionante foi solta, com a filtragem dos planos da Microsoft sobre um console de geração futura que, teoricamente, seria o último em tecnologia adotando algumas tendências no setor que estão começando a se popularizar.

O interessante de tudo isso é que nos dá uma visão clara do ritmo e da visão com que se trabalha neste setor, sempre com vistas para o futuro e apostando no que pode ser mais inovador e rentável comercialmente na indústria.

Hoje, graças a este descuido, conhecemos os detalhes do sistema que a empresa lançará ao final desta década.

Esta será a Xbox que a Microsoft lançará em 2028, com computação híbrida Ray Tracing Next-Gen e mais

Um artigo saboroso do time editorial do The Verge, que explorou profundamente todos os documentos do vazamento relacionado à FTC, nos deu todos os detalhes sobre o futuro console que a Microsoft lançará dentro de cinco anos.

O artigo nos revela como a empresa tem a visão de desenvolver uma plataforma de jogos híbrida de próxima geração capaz de aproveitar o poder combinado do hardware e o poder de processamento da nuvem, alcançando um sistema de computação híbrido para oferecer uma imersão mais profunda e novas classes de experiências de jogo.

Nos documentos que circulam podemos ver como a firma conclui que os jogadores poderiam desfrutar de melhores experiências de entretenimento usando o poder combinado de um dispositivo econômico e potencialmente portátil com a sua plataforma xCloud operando em conjunto.

Imagem: Microsoft | O megavazamento de documentos do caso da Microsoft vs. a FTC revela os planos da empresa para lançar un Xbox no ano de 2028

O artigo também menciona que a Microsoft tem explorado a ideia de um enfoque híbrido para jogos há bastante tempo e que isso confirmaria a informação sugerida por outros relatórios anteriores menos sustentados.

Talvez o melhor exemplo disso seja o Microsoft Flight Simulator que usa dados recebidos e processados a partir da nuvem para oferecer paisagens fotorrealistas na experiência de jogo.

Se fala até mesmo de uma potencial aliança com a equipe da AMD para este projeto que ainda estaria a cinco anos de se concretizar.

A questão da controvérsia é que um projeto com essas características exigiria pensar no desenvolvimento de uma unidade de processamento neural (NPU) para suportar sua operação.

Então talvez esteja um pouco longe de se concretizar.