Huawei lança o novo Smartwatch GT 4, com pré-venda a partir de 21 de setembro em toda a América Latina

Um calor úmido de 26 graus Celsius era o que se sentia às 16:00 desta quinta-feira, 14 de setembro, em Barcelona, Espanha. No entanto, dentro da Casa Llotja De Mar o ambiente estava fervilhando de emoção. A razão? A Huawei acabou de lançar seu novo relógio inteligente: Huawei Watch GT4, que nos próximos dias já estará disponível para toda a América Latina.

Entre aplausos da imprensa de cinco continentes, William Tian, Presidente e Huawei Consumer BG Europe foi direto: o preço de lançamento varia de 249,90 a 369 euros (€) para as unidades GT4 de 46mm - dependendo do modelo - e a partir do próximo dia 21 de setembro será possível acessar a pré-venda na América Latina.

Huawei

O que há de novo?

Bateria mais durável: Um dos maiores destaques da empresa é a duração da bateria, que neste caso seria muito maior do que modelos anteriores. Quanto mais? Até duas semanas de autonomia, de acordo com o que foi dito oficialmente. Vamos ter que esperar pela análise para saber se isso será ou não uma promessa cumprida.

Maior precisão: O relógio vem com o HUAWEI TruSeenTM 5.5+ atualizado, anunciando maior precisão das leituras em 30%. Além disso, busca-se que o monitoramento do sono também seja de melhor qualidade, incluindo recomendações mais precisas para melhorá-lo. Além disso, promete melhorar o rastreamento inteligente do ciclo menstrual, usando a temperatura corporal basal, a frequência respiratória e a frequência cardíaca para uma avaliação mais completa.

Na verdade, na versão 3.0, a função tem 33% mais precisão nas previsões do primeiro dia em comparação com os principais relógios do mercado. Isso ajuda a preparar para mudanças físicas a qualquer momento do mês, permitindo gerenciar sua dieta, exercício e gerenciamento de estresse de acordo com as necessidades mudando do corpo.

Huawei

Sistema de Alerta Precoce de Saúde: o modelo também inclui medição de calorias com o aplicativo Stay Fit; medição da regularidade dos batimentos cardíacos até a realização de análises detalhadas da frequência cardíaca; sensores LED, para realizar leituras PPG para medir mudanças a qualquer hora do dia, capturando dados vitais sobre a frequência, o ritmo e a regularidade cardíaca do usuário.

Esta última tecnologia, de fato, promete "alertar os usuários quando um episódio presumido de fibrilação auricular for detectado, fornecendo um sistema de alerta precoce que pode ajudar as pessoas a serem conscientes dos riscos potenciais", de acordo com os detalhes fornecidos pela Huawei.

Melhorias no design: um item clássico em qualquer renovação são os retoques no design. Neste caso, o modelo SmartWatch GT4 avança um pouco mais na combinação de um relógio inteligente com um acessório para vestir.

Preços e Cores

O modelo GT4 de 46 mm vem com diferenças de preço de acordo com o seu modelo. Desta forma, o clássico de correia preta foi lançado a 249 euros; o de cor verde floresta saiu a 269; mesmo preço para o de correia café; enquanto que o cinzento titânio tem um preço de 369 euros.

Outras variáveis ​​dos modelos são os modelos clássicos de 41mm, que foram apresentados aos seguintes preços: com pulseira de couro branco por 249 euros; mesmo preço para o de pulseira preta mate; de aço inoxidável dourado por 299 euros ou em prata por 399 euros.

Huawei

No lançamento, a Huawei informou que o lançamento destes relógios inteligentes faz parte de uma “nova estratégia de wearables” com a qual se pretende abranger tanto novos públicos quanto novos produtos.

Na verdade, a plateia da Casa Llotja De Mar aplaudiu quase de pé ao Sr. William Tian, que além de informar sobre o lançamento do Huawei Watch GT4, também aproveitou a atenção da imprensa presente para informar sobre óculos, fones de ouvido, tablets inteligentes, entre outros produtos.