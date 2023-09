Google DeepMind: Inteligência Artificial identifica milhões de mutações genéticas associadas a doenças

O uso da Inteligência Artificial dá um passo à frente na detecção de doenças. Através do aplicativo Google DeepMind, foi possível identificar milhões de mutações genéticas relacionadas a problemas de saúde no corpo humano.

De acordo com uma análise da Hipertextual, a Inteligência Artificial do Google poderia identificar se essas milhões de mutações genéticas podem ser o gatilho de doenças ou, pelo contrário, se são inofensivas, segundo o interessante plano da esposa de Mark Zuckerberg para curar todas as doenças até o final deste século.

Investigadores da empresa de Inteligência Artificial da Alphabet usaram um novo modelo de aprendizagem automática para analisar dados de DNA de mais de 100.000 pessoas. Identificaram 89% de todas as variações chave.

Graças a este novo desenvolvimento, poderá ser possível acelerar o diagnóstico de transtornos raros e colaborar no desenho de novos fármacos. O modelo foi capaz de identificar mutações que não haviam sido detectadas previamente, assim como mutações que já se sabia que estavam associadas com doenças. Os investigadores acreditam que este novo descobrimento poderia ajudar os cientistas a desenvolver novos tratamentos para doenças genéticas.

O estudo é um avanço importante no campo da genética. Poderia ajudar os cientistas a compreender melhor as causas das doenças genéticas e a desenvolver novos tratamentos para essas doenças.

Alguns exemplos de doenças que poderiam se beneficiar desta descpbertas são:

Doenças cardiovasculares

Câncer

Doenças neurodegenerativas

Doenças metabólicas

Os especialistas estão trabalhando para validar os resultados deste estudo em conjuntos de dados maiores.

“Os investigadores agora podem concentrar os seus esforços em novas áreas que não conheciam e que indicamos como potencialmente causadoras de doenças”, disse Pushmeet Kohli, porta-voz do Google DeepMind, à BBC.

Este sistema ainda não pode ser usado diretamente em clínicas, pois faltam alguns detalhes para garantir seus diagnósticos. Por enquanto, serve para estudos experimentais, mas abre a porta para um método que, se melhorado, se tornaria a melhor opção para a detecção de doenças e criação de medicamentos para combatê-las.