Frank Rubio, o “náufrago do espaço”: quando o astronauta latino retornará à Terra?

Frank Rubio deveria ficar seis meses na Estação Espacial Internacional... e nesta quinta-feira chegou a 1 ano sua missão e ainda está no espaço. Uma falha na nave que o traria de volta converteu-o no astronauta da NASA com mais dias no espaço.

Quando o astronauta latino, filho de salvadorenhos, estará de volta à Terra?

De acordo com o previsto, tanto Rubio como seus companheiros Sergei Prokopiev e Dmitri Petelin retornarão à Terra em 27 de setembro. O grupo terá passado 371 dias em órbita, por essa altura.

Ninguém quebrará o recorde absoluto de dias no espaço: esta honra pertence ao soviético Valeri Poliakov, que ficou 437 dias na estação Mir, entre 1994 e 1995.

No entanto, não estava nos planos de Frank Rubio conseguir isso.

“Uma mistura de emoções” para Frank Rubio

Francisco Carlos Rubio, nascido em 11 de dezembro de 1975 em Los Angeles, Califórnia, é filho de salvadorenhos. Tenente-coronel do Exército dos Estados Unidos e médico-cirurgião, foi selecionado pela NASA como membro do Grupo 22 de astronautas em 2017.

O astronauta chegou à Estação Espacial Internacional em 21 de setembro de 2022, junto com Prokopiev e Petelin, em uma cápsula Soyuz.

No entanto, como explicou a agência russa Roscosmos, a nave sofreu um defeito, e para ser reparada levaria vários meses a mais. Assim, a missão de Rubio e seus companheiros se estenderia por mais de 6 meses.

Esta semana, Rubio explicou suas sensações ao ultrapassar o recorde da NASA, estabelecido por Mark Vande Hei, que era de 355 dias.

"Esta é minha primeira missão, o que é incrível, dado o fato de que durou muito tempo", disse o astronauta latino. "Experimentei uma mistura de emoções, uma montanha-russa de emoções, porque profissionalmente foi um desafio incrível, incrivelmente gratificante".

As dificuldades do astronauta no espaço

Rubio admitiu que, se lhe tivessem oferecido passar tanto tempo na Estação Espacial Internacional inicialmente, teria recusado a missão. O astronauta é casado e tem quatro filhos.

“Uma coisa que eu tentei fazer, e espero ter conseguido (certamente não foi perfeito), é manter uma atitude positiva e estável durante toda a missão, apesar das altas e baixas internas”, disse o cirurgião.

Frank Rubio durante sua caminhada espacial Novembro de 2022

“Tentei concentrar-se apenas no trabalho e na missão, e me manter firme. Porque, no fim das contas, todos os dias você tem que se apresentar e fazer o trabalho aqui, neste ambiente tão implacável”.

A contagem regressiva para o retorno do “náufrago do espaço” está mais próxima do seu final. Frank Rubio logo estará de volta para casa.