Dez novas funções do iOS 17 que você pode experimentar no iPhone 15

Uma nova família de celulares da Apple está chegando às ruas. Diferentes versões do iPhone 15 já podem ser pré-encomendadas, mas a partir desta 22 de setembro estarão disponíveis nas lojas físicas do gigante da Cupertino. Com esses novos dispositivos você poderá experimentar o iOS 17, sistema operacional da empresa da maçã que acabou de sair do forno.

Portanto, vamos detalhar dez novas funções que você terá acesso. Fique tranquilo, pois a atualização do iOS 17 não é exclusiva do novo iPhone 15.

O sistema operacional é compatível com versões do iPhone XS para frente. Então, cerca de 20 celulares, sem contar os novos, serão lançados com as novidades do iOS 17.

As 10 novas funções do iOS 17

Em repouso: Esta nova função transforma o seu iPhone em um relógio de mesa quando conectado a um suporte MagSafe. Você pode personalizar a tela com o horário, fotos, widgets, tempo ou calendário.

Trocar contatos: Esta nova função permite que você compartilhe as informações de contato com outro usuário do iOS simplesmente ao aproximar os seus iPhones.

Pôster para contatos: Esta nova função permite-lhe criar um pôster com as informações de um contato. Você pode usar este pôster para compartilhar as informações de contato com outros usuários ou para imprimi-lo.

Widgets interativos: Esta nova função permite que os widgets interajam com aplicativos. Por exemplo, você pode deslizar um widget de alarme para acordar ou deslizar um widget de calendário para ver sua agenda.

Prepare sua lavanderia: A câmera inteligente do seu iPhone com iOS 17 agora será capaz de ler a microscópica etiqueta de lavanderia da sua roupa para desenvolver um menu onde se marque de forma clara e visível qual o tipo de procedimento de limpeza exige a tela em questão. É hora!

