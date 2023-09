Como “criar” a energia de uma estrela na Terra? O projeto Stellarator está mais próximo de saber

A corrida para a fusão nuclear continua seu caminho adiante com passos muito pequenos, mas avançando. Criar energia deste estilo ainda tem o desafio de gerar mais poder do que o gasto; um princípio que é fundamental se quisermos criar um sistema amigável com o meio ambiente.

O Stellarator parece estar mais próximo de alcançar esta façanha para a ciência e a humanidade. Com um método que usa um tipo de dispositivo de confinamento magnético, que usa um campo magnético não uniforme para confinar um plasma em forma de toro, eles conseguiram manter a fusão nuclear por mais tempo do que o resto das iniciativas semelhantes.

O projeto Stellarator é um esforço internacional para desenvolver máquinas capazes de produzir energia de fusão. O projeto é liderado pelo Instituto Max Planck de Física de Plasmas na Alemanha, e conta com a participação de instituições de pesquisa de todo o mundo.

Ficamos surpresos há algum tempo quando o Wendelstein 7-X, um stellarator de pesquisa na Alemanha, conseguiu confinar plasma a temperaturas acima de 100 milhões de graus Celsius.

Nesta fotografia de 2012 proporcionada pelo Laboratório Nacional Lawrence Livermore, um técnico revisa um elemento de óptica dentro da estrutura de suporte do pré-amplificador, no centro localizado em Livermore, Califórnia. (Damien Jemison/Lawr) AP (Damien Jemison/AP)

Isso, naquele momento, foi um passo importante para a fusão nuclear, que ocorre quando dois núcleos atômicos se fundem para formar um núcleo mais pesado, liberando uma grande quantidade de energia.

Mas agora, em um novo avanço para essas iniciativas de energia limpa, o projeto Stellarator conseguiu dois avanços adicionais.

Em primeiro lugar, o Wendelstein 7-X conseguiu confinar plasma a temperaturas superiores a 150 milhões de graus Celsius. Isso é um novo recorde para um stellarator.

Em segundo lugar, desenvolveu um novo modelo computacional que pode prever o comportamento dos plasmas em stellarators com maior precisão. Esse modelo poderia ajudar os cientistas a projetar stellarators mais eficientes e estáveis.

Estes avanços são um passo importante para a realização do objetivo do projeto Stellarator de construir uma máquina comercialmente viável para 2050.