WhatsApp finalmente chegou ao tablet da Apple, mas há um problema

Os proprietários de um iPad da Apple já perderam a conta dos anos que têm pedido à companhia para liberar uma app do WhatsApp para o tablet.

Por incrível que pareça (para quem ainda não se deparou com essa desagradável surpresa), ao lançar este gadget que roda no iPadOS, os novos usuários têm sempre se chocado com a curiosidade pouco amigável de que simplesmente não existe um aplicativo deste serviço de mensagens lá.

Desde o início desta situação, a comunidade de usuários da Apple tem clamado por uma integração do WhatsApp para iPad na App Store. Mas, quando suas reivindicações foram atendidas, foi através da integração da versão web, que é compatível para uso no tablet.

No entanto, é realmente irritante, pouco funcional e até desconfortável ter que abrir o navegador constantemente, deixando-o rodando em segundo plano, para usar o serviço.

Agora, finalmente, após anos de pedidos, a Apple e a Meta parecem ter chegado a um acordo para lançar o aplicativo necessário. Mas há um pequeno grande detalhe que não vai agradar os impacientes.

WhatsApp para iPad está aqui: mais ou menos

Da WABetaInfo nos chega a mais recente e esperançosa notícia, onde se confirma a existência de uma versão beta do aplicativo do WhatsApp para o iPad.

O histórico de confiabilidade deste site é bastante amplo, e, portanto, podemos dar por certa a existência desta nova versão para a linha de tablets da Apple.

No entanto, é necessário enfatizar que, por enquanto, a Meta só permitiu que os usuários beta do Apple TestFlight testassem o aplicativo do WhatsApp para o iPad.

Imagem: WABetaInfo| Depois de anos usando o WhatsApp web, chega finalmente o aplicativo da plataforma dedicado a mensagens para o iPad de Apple. Mas há um detalhe.

Isso significa que para acessar a versão beta desta plataforma, é absolutamente indispensável ter uma conta de desenvolvedor da Apple e solicitar um convite para se juntar ao teste.

Uma vez que o convite foi recebido e aceito, a versão preliminar do WhatsApp para o iPad pode ser baixada e instalada a partir do próprio site do TestFlight.

Assim, o teste beta é relativamente isolado, com o detalhe de que, mesmo se todos os filtros forem ultrapassados, trata-se de uma versão em desenvolvimento, o que pode conter uma quantidade considerável de erros, bugs e falhas no seu funcionamento.

A boa notícia é que a existência desta versão de teste significa que mais tarde será lançada uma versão completa e estável para todos.