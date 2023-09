Tecnologia que permite ver através das paredes usando WiFi está sendo desenvolvida

A privacidade é o elemento que sofre mais consequências com o avanço da tecnologia. Se você está surpreso com o fato de que o dispositivo celular seja capaz de rastrear toda a nossa vida, ficará chocado com um desenvolvimento recente que permite ver através de paredes, baseado em um sistema que usa apenas sinais de WiFi.

Um time científico da Universidade de Santa Bárbara, que trabalhou por 10 anos para desenvolver este sistema, conseguiu ver através das paredes graças à tecnologia Wi-Fi. De acordo com a Andro4All, este novo desenvolvimento é um trabalho deles.

Em particular, eles conseguiram ler e ver objetos através das paredes, graças às ondas de três receptores e transmissores de internet sem fio.

Os especialistas explicam os que “as trilhas das bordas dos objetos deixam vestígios, o que permite ver os contornos, por exemplo, de palavras”. Eles usaram esta técnica e leram uma palavra que estava escrita em uma superfície coberta por uma parede.

Como fizeram isso?

Parece simples, mas não é. Embora certamente tenha muita lógica. É necessário ter vários dispositivos Wi-Fi, pois é necessário usar as ondas emitidas por eles para captar os movimentos dentro de uma sala.

Sem movimento não há visão através de uma parede.

A tecnologia utiliza um algoritmo de aprendizagem automática para analisar as sinais WiFi que são refletidas nos objetos e nas paredes. O algoritmo usa essa informação para criar uma imagem da cena que se encontra atrás da parede.

Este sistema ainda tem algumas limitações. Por exemplo, a qualidade da imagem é inferior à de uma câmera de vigilância tradicional. Além disso, a tecnologia certamente não pode ver através de paredes muito grossas ou com muitos objetos.

Ainda está em desenvolvimento, mas tem o potencial de se tornar uma ferramenta valiosa para aplicações como segurança, cuidados médicos e busca e resgate.