Será uma nave alienígena? Zhuhai Chimelong, o maior parque científico marinho coberto do mundo

Em Zhuhai, na China, o mundo ficou maravilhado com a abertura do Parque de Ciências Marinhas Zhuhai Chimelong, uma joia arquitetônica que não só oferece uma experiência inigualável no mundo marinho, mas também desafia as convenções do design arquitetônico.

Desde que foi anunciado em 2015, este incrível parque de ciências marinhas capturou a imaginação de milhões com sua estética futurista, evocando imagens de naves- mãe extraterrestres, retiradas diretamente das telas de filmes de ficção científica e dos mundos dos jogos de vídeo.

De acordo com o Oddity Central, este parque único foi catalogado como o maior parque científico marinho coberto do planeta, abrigando mais de 100.000 animais marinhos pertencentes a cerca de 300 espécies, juntamente com uma impressionante seleção de 100 tipos de corais vivos, distribuídos em 10 áreas temáticas fascinantes.

Zhuhai Chimelong

Originalmente programado para abrir suas portas em 2021, após uma década de meticuloso planejamento e pouco mais de cinco anos de construção, o gigantesco Parque de Ciências Marinhas Zhuhai Chimelong finalmente deslumbra ao público este mês.

Envergadura de outro planeta

O parque se estende ao longo de aproximadamente 650 metros e cobre uma área surpreendente de cerca de 400.000 metros quadrados. Com capacidade para acomodar mais de 50.000 visitantes por dia, este complexo não só impressiona pela sua magnitude, mas também por seus múltiplos feitos mundiais, incluindo o título de possuir o maior aquário do mundo e o maior tanque de coral vivo já criado.

Zhuhai Chimelong

Este colossal projeto, custando 1,1 bilhão de dólares, foi erigido pelo Grupo Chimelong, que também é proprietário do Zhuhai Chimelong International Ocean Resort. Além de sua carteira de recordes, este parque marinho coberto ostenta o título de ser o parque científico marinho mais caro e o maior parque coberto desse tipo no mundo.

Embora o parque tenha aberto recentemente suas portas, seu design exterior tem sido o centro das atenções por muito tempo, e não é difícil entender por quê. A aparência incomum do Parque de Ciências Marinhas Zhuhai Chimelong, com sua surpreendente semelhança a uma nave extraterrestre, deixou muitos boquiabertos ao observá-lo.