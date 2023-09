O eixo da Terra está se inclinando e os humanos tem responsabilidade nisso

Pelo menos nos últimos 30 anos, o eixo da Terra se inclinou quase um metro. Boa parte da responsabilidade é nossa. Por quê?

A primeira coisa que precisamos saber é o que é o eixo de rotação da Terra: é conhecido como a linha imaginária ao redor da qual o corpo celeste gira. Passa pelos polos geográficos norte e sul.

Devido ao eixo da Terra existe a sucessão do dia e da noite, a formação das correntes oceânicas, os ventos e as estações do ano.

Então, por que o eixo da Terra se deslocou nas últimas décadas e qual é a responsabilidade que temos como humanos?

O deslocamento do eixo da Terra e o fator humano

De acordo com uma pesquisa publicada em 2023 por Ki-Weon Seo e colegas na Geophysical Research Letters, os humanos têm bombeado tanta água do solo que estamos provocando que o eixo de rotação do nosso planeta esteja se inclinando.

Isso soma-se à aquecimento global, também originado pelos humanos.

De acordo com os pesquisadores, pelo menos entre 1993 e 2010, o bombeamento de água subterrânea e o consequente aumento do nível do mar fizeram com que os polos se deslocassem cerca de 2,6 pés (0,79 metros).

“Cada massa que se move sobre a superfície da Terra pode mudar o eixo de rotação”, aponta Ki-Weon Seo em Nature News.

Veja como chegaram a essa conclusão

Para chegar à conclusão em seu estudo, os pesquisadores usaram um modelo computacional para observar os efeitos de diferentes fatores no deslocamento dos polos.

Quando não incluíram a eliminação de águas subterrâneas no modelo, as previsões não coincidiram com o nível de mudança.

Ki-Weon e colegas A mudança total no armazenamento de água subterrânea na terra (a) e a variação associada ao nível do mar (b) para 1993-2010. As unidades são mm de água

No entanto, quando consideraram a quantidade de água bombeada, mais de dois bilhões de toneladas entre 1993 e 2010, o modelo se ajustou às observações do mundo real.

“O número exato (de água bombeada) realmente não importa”, diz Manoochehr Shirzaer, geofísico da Virginia Tech citado pela New Scientist. “O que importa é que o volume é tão gigantesco que pode impactar o desvio polar da Terra”.