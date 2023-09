Neuralink, empresa de Elon Musk, está procurando voluntários para testar seus implantes cerebrais

Se Elon Musk tem estado na mira dos críticos por muitas razões, uma das principais é o Neuralink. A empresa foi recentemente acusada de crueldade com animais e riscos à segurança por seus experimentos com implantes cerebrais.

Mas, depois de conseguir, em maio passado, o permissão das autoridades dos Estados Unidos para continuar trabalhando, o próximo passo é localizar voluntários.

Neuralink está procurando pessoas para implantar dispositivos cerebrais, que tentarão ler e transmitir as ondas dos sujeitos de teste.

As ondas cerebrais captadas pelos implantes serão enviadas para um aplicativo. Em seguida, elas serão decodificadas para que uma pessoa com paralisia possa realizar tarefas como controlar o cursor de um mouse ou um teclado com seus pensamentos.

A empresa publicou os requisitos para se candidatar aos experimentos.

“Aqueles que têm tetraplegia devido a uma lesão da medula espinhal cervical ou esclerose lateral amiotrófica (ELA) podem se qualificar”, diz a empresa de Elon Musk, de acordo com um comunicado emitido esta semana.

O passo a passo para trabalhar com os implantes cerebrais da Neuralink

Embora não haja mais detalhes, isso constitui um momento importante na realização de experimentos com implante.

Um dos mais recentes, realizado em um macaco, permitiu que o animal jogasse ping-pong e escrevesse em uma tela , quase como se estivesse fazendo isso telepaticamente.

Agora, o ensaio em humanos quer ir além. O passo a passo do chamado estudo PRIME (Interface Cérebro-Computador Implante Roboticamente Precisa) foi explicado pela empresa.

Primeiro, avaliar-se-á a segurança do implante, denominado N1, que é quase imperceptível, juntamente com o chamado robô cirúrgico. Depois será colocado no cérebro através do crânio humano, interligando eletrodos semelhantes a cabos. O kit Neuralink está selado em uma carcaça biocompatível, com uma bateria de carregamento sem fio que alimenta o silício personalizado e mais de cinco dezenas de fios. No total, haverá 1024 eletrodos dentro do tecido cerebral.

Aqui está o link de inscrição para saber mais sobre o programa Neuralink.