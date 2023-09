Mika não é a única: três empresas têm um robô como CEO e funcionam maravilhosamente

A empresa polonesa de bebidas alcoólicas, Dictador, nos surpreendeu há alguns meses com a nomeação do seu novo CEO. Trata-se de uma funcionária altamente qualificada chamada Mika, um robô humanoide que gere os destinos desta empresa. Será ela a única? Claro que não. Outras organizações seguiram os passos deste empreendimento de bebidas e colocaram uma inteligência artificial à frente.

De fato, em uma ocasião, uma inteligência artificial chegou perto de ocupar um cargo político em um município do Japão. Primeiro, vamos ver os casos em que um robô que funciona com inteligência artificial se colocou no cargo executivo mais alto de uma empresa, substituindo um cargo que os humanos ocupavam há séculos.

Primero vamos ao caso de Mika, uma criação da Hanson Robotics, uma empresa com sede na China, e conta com habilidades surpreendentes que a equiparam a um ser humano. Ela pode falar e se mover com naturalidade, o que a torna ideal para assumir o cargo executivo.

Além de suas habilidades relacionadas às suas capacidades, Mika também possui uma impressionante disposição para trabalhar. Em uma entrevista recente que deu para a Reuters, ela disse que está sempre ativa, “24 horas por dia, 7 dias por semana, pronta para tomar decisões executivas e despertar a magia da Inteligência Artificial”.

Mika

Ava Robotics

Uma empresa americana de robótica nomeou Ava, um robô humanoide com Inteligência Artificial, como seu CEO em julho de 2022. Ava está à frente do motor de crescimento da empresa.

Desde sua nomeação, ela tem trabalhado realizando treinamento de dados em massa de texto e código. Além disso, Ava é responsável por dirigir a estratégia e o desenvolvimento da empresa.

Tang Yu da NetDragon Websoft

Tang Yu é um robô humanoide virtual com IA que foi nomeado CEO da subsidiária da NetDragon, Fujian NetDragon Websoft, em agosto de 2022. Ele é capaz de tomar decisões, gerenciar o pessoal e dirigir as operações da empresa.

O sistema foi desenvolvido pela iFlytek, uma empresa de tecnologia de reconhecimento de voz e processamento de linguagem natural da China.

A história de Michihito

Michihito é um robô humanoide com inteligência artificial que foi apresentado às eleições de prefeito do distrito de Tama, em Tóquio, Japão, em 2018. O robô, desenvolvido pela empresa japonesa de robótica Kokoro, foi criado para promover o uso da inteligência artificial na sociedade.

O robô recebeu 4.013 votos nas eleições, o que lhe valeu o terceiro lugar. O vencedor das eleições foi Hiroyuki Abe, que recebeu 34.603 votos.