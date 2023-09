Adeus ao Twitter gratuito: Elon Musk sugere que o X começará a cobrar seus usuários

Elon Musk continua procurando como monetizar X, o antigo Twitter. Qual é o seu mais recente plano? Começar a cobrar a todos os seus usuários.

Não seria mais apenas cobrar por ter a insígnia de verificação, ou por ter publicidade na rede social. É pedir dinheiro para usá-la.

É o fim definitivo da rede social? Não sabemos, mas é um passo que pode reduzir drasticamente o número de usuários.

Musk tem sido direto ao falar de números econômicos no antigo Twitter, hoje X. Ele comprou a empresa em outubro passado por US$ 44 bilhões, mas os números não o favorecem: as vendas de publicidade na rede social caíram 50% desde a compra, também influenciada pelo caráter errático do multimilionário.

Agora chega este passo que continua a semear dúvidas entre seus usuários.

O pagamento por usar X, o antigo Twitter: os motivos de Elon Musk

A informação foi divulgada durante uma reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Elon Musk está em turnê por vários países do mundo, impulsionando suas empresas.

"Estamos passando para um pequeno pagamento mensal pelo uso do sistema X", disse Elon Musk, citado por Dave Lee, da Bloomberg.

Musk acrescentou que é uma medida que se soma para "eliminar a presença de bots no site".

A empresa ainda não confirmou a possibilidade, e evidentemente não há nem mesmo um preço estabelecido. Mas lembre-se de que foi assim que surgiu a cobrança da insígnia de verificação que acabaria sendo uma mensalidade de 8 dólares.

Isto também não foi corroborado por Elon Musk. O magnata se referiu à conversa com Netanyahu, mas focando-se no tema da Inteligência Artificial e seus perigos.

Se espera que nos próximos dias haja mais informações, mas... O que acontecerá se tudo se concretizar?