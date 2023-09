Telescópio Espacial James Webb captou imagens dos primeiros jatos de gás e plasma expelidos por uma estrela recém-nascida

É impressionante o que as ferramentas de infravermelho do Telescópio Espacial James Webb conseguiram captar. A NASA publicou uma imagem em que se podem ver os primeiros fluxos supersônicos de uma estrela maciça, muito parecida com o nosso Sol.

O que são jatos supersônicos? Também conhecidos como jatos estelares. É um jato de gás e plasma que é expelido da superfície de uma estrela a uma velocidade superior à velocidade do som. Os jatos estelares podem ser encontrados em uma variedade de estrelas, incluindo estrelas recém-formadas, estrelas binárias e estrelas moribundas.

Os jatos estelares são formados quando o campo magnético de uma estrela interage com seu disco de acessão, que não é mais do que uma camada de gás e poeira que envolve uma estrela em formação. O campo magnético da estrela captura o gás e a poeira do disco de acessão e acelera-os a velocidades supersônicas.

Estes fenômenos podem ter um impacto significativo no ambiente de uma estrela. Eles podem expulsar material do disco de acréscimo, o que pode afetar a formação da estrela. Também podem interagir com o gás e o pó circundante, o que pode dar origem à formação de nebulosas.

Fluxo supersônico HH 211 NASA

O fluxo supersônico: uma estrela em nascimento

O Telescópio Espacial James Webb revelou o aparecimento de uma protoestrela de Classe 0, um análogo infantil do nosso Sol quando não tinha mais do que algumas dezenas de milhares de anos e com uma massa de apenas 8% da atual. (Com o tempo, ela se tornará uma estrela como a nossa).

Imagens infravermelhas são poderosas para estudar as estrelas recém-nascidas e seus fluxos, pois essas estrelas ainda estão invariávelmente incrustadas dentro do gás da nuvem molecular onde se formaram.

Então, a emissão infravermelha dos fluxos da estrela penetra no gás e na poeira que obscurecem, o que torna um objeto Herbig-Haro como HH 211 ideal para observação com os sensíveis instrumentos infravermelhos do James Webb. As moléculas excitadas pelas condições turbulentas, incluindo o hidrogênio molecular, o monóxido de carbono e o monóxido de silício, emitem luz infravermelha que o Webb pode coletar para traçar a estrutura dos fluxos de saída, de acordo com o comunicado da NASA.

A imagem mostra uma série de choques de arco para o sudeste (abaixo à esquerda) e noroeste (acima à direita), bem como o estreito jato bipolar que os impulsiona. O telescópio espacial revela esta cena com uma detalhe sem precedentes: aproximadamente de 5 a 10 vezes maior resolução espacial que qualquer imagem anterior de HH 211.