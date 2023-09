NASA revela um dos maiores mistérios da Lua: o que realmente existe abaixo de sua superfície

A Lua, assim como a Terra, é composta por várias camadas, incluindo a crosta, o manto e o núcleo. A diferença de nosso planeta, o núcleo do satélite natural é feito de ferro e níquel, o que o torna a segunda lua mais densa do nosso Sistema Solar, depois de Io, uma das luas de Júpiter.

Nossa Lua tem um núcleo interno sólido com um diâmetro aproximado de 480 quilômetros. Um núcleo externo de ferro líquido fundido aumenta o diâmetro total do núcleo para cerca de 660 quilômetros. Isso é pequeno em comparação com outros corpos celestes, como a Terra, que geralmente têm núcleos que representam metade do seu diâmetro total.

Segundo um relatório do Slash Gear, a litosfera da Lua é a camada mais externa e tem aproximadamente 620 milhas de espessura. O manto lunar tem cerca de 839 milhas de largura, enquanto a crosta lunar é relativamente fina, com apenas 31 milhas de espessura.

O que há por baixo da superfície lunar?

Em 2011, a NASA lançou o instrumento de radiofrequência em miniatura (Mini-RF) a bordo do Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) para estudar a Lua. Sua missão original era procurar por gelo na superfície lunar, mas posteriormente fez um interessante descobrimento.

Lua (Unsplash)

O Mini-RF mediu uma propriedade elétrica no solo lunar chamada constante dielétrica. Descobriu-se que essa propriedade aumentava nas crateras de um a três milhas de largura, mas permanecia constante nas crateras de três a 12 milhas de largura. Os cientistas relacionaram esse aumento na constante dielétrica com a concentração de minerais metálicos nos crateras maiores.

Esses descobrimentos apoiam a ideia de que poderia haver depósitos de minerais metálicos abaixo da superfície lunar, o que levanta a possibilidade de futuras missões de mineração lunar. Esses recursos minerais poderiam ser de grande interesse para a exploração espacial e a colonização lunar.