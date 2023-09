NASA está pesquisando a possibilidade do asteroide Bennu poder colidir com a Terra em 2182

Durante anos, o asteroide Bennu tem sido objeto de obsessão para a NASA e um amplo grupo de cientistas que consideram a possibilidade firme de que esta grande rocha poderia se chocar contra a Terra.

Os cálculos mais recentes apontavam para que isso poderia acontecer relativamente “cedo”, no ano 2182, embora essa fosse uma probabilidade entre milhares, partindo dos dados disponíveis naquele momento para executar os cálculos.

No entanto, isso foi mais do que suficiente para que a agência espacial estabelecesse como objetivo desenvolver alguns protocolos de contingência em caso de um cenário de impacto contra Bennu ou qualquer outra formação estelar.

Ao mesmo tempo em que executaram uma missão de exploração espacial, chamada OSIRIS-REx, focada exclusivamente no exame e estudo deste asteroide em quase todos os aspectos possíveis.

É assim que no início deste mês, após sete anos no espaço, a sonda desta missão finalmente voltou à Terra com uma série de amostras coletadas diretamente da superfície do asteroide.

Durante o período de sua chegada à rocha e seu retorno para nossa casa, muitos dados foram coletados, o que finalmente tornou possível esclarecer algumas dúvidas sobre a situação de perigo real em que nos encontramos.

Cientistas calcularam uma nova data provável de impacto do asteroide Bennu contra a Terra

Com base nos dados coletados pela OSIRIS-REx, um grupo de cientistas do Centro para Estudos de Objetos Próximos da Terra (CNEOS) publicou seus mais recentes avanços sobre suas estimativas de probabilidade de impacto de Bennu contra nosso planeta.

O cálculo anterior afirmava que havia uma possibilidade a cada 2.700 de que a rocha colidisse conosco no ano 2182. Agora, as novas projeções apontam que o impacto, se acontecer, só ocorreria no ano 2300.

OSIRIS-REx chega a Bennu Imagem da NASA

No entanto, ao fazer a balança de probabilidades, os números também mudaram e agora há uma chance em 1.750 de que o choque aconteça no futuro. Isso significa que as chances de um colisão aumentaram ligeiramente no futuro.

Felizmente, existem projetos e missões como a D.A.R.T., que comprovam que, teoricamente, é possível desviar a órbita de um asteroide em colisão com a Terra, se necessário.

A boa notícia de tudo isso é que, se o incidente acontecer, provavelmente todos nós que lemos esta notícia já não estaremos por aqui.