iPhone 15: o que é e como funciona o Action Button, o controverso substituto do botão de silenciar

A Apple apresentou a sua série iPhone 15, que traz algumas modificações notáveis na experiência do usuário, uma delas é o novo Botão de Ação ou Action Button. Esta alteração afeta especialmente os modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, pois esta característica é exclusiva deles.

O destaque desta mudança é a eliminação do icônico botão de silenciar, que tem estado presente nos iPhones desde o seu lançamento inicial em 2007, como lembra o Phone Arena.

Esta chave tornou-se uma parte distintiva da experiência do usuário dos iPhones ao longo dos anos. Sua presença forneceu uma forma rápida e simples de alternar entre o modo silencioso e o modo de som.

Em vez do interruptor de silêncio, o iPhone 15 Pro introduz o Botão de Ação, uma característica que já havia sido vista no Apple Watch Ultra. Esse botão é programável e permite que os usuários personalizem sua função de acordo com suas necessidades.

Como funciona?

A funcionalidade padrão do Botão de Ação é silenciar o telefone, substituindo a função do interruptor de silêncio. No entanto, a sua capacidade de personalização torna-o uma ferramenta versátil. Os usuários podem configurar o botão para abrir aplicações específicas, mostrar os seus contatos favoritos, iniciar temporizadores, reproduzir música, criar notas e muito mais. Também é possível criar atalhos personalizados para executar ações específicas.

Quando o Botão de Ação é pressionado, o telefone fornece uma resposta tátil e a ilha dinâmica mostra um sinal visual relacionado à ação configurada.

Embora a remoção do botão de silêncio possa parecer uma mudança drástica, o Botão de Ação oferece um potencial significativo em termos de versatilidade e personalização. Esta evolução parece lógica e promete enriquecer a experiência do usuário com o iPhone. A adaptação a este novo sistema será um aspecto a ser acompanhado em futuras atualizações e versões do dispositivo.