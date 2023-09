Inteligência artificial pode prever um terremoto? O avanço tecnológico na área de abalos sísmicos

A Inteligência Artificial está plenamente envolvida na previsão de terremotos. E, embora ainda não tenha conseguido completamente, sistemas de aprendizagem automática estão se aproximando do sonhado (e necessário) objetivo de antecipar um terremoto que possa acabar com a vida de milhares de pessoas em apenas minutos.

Marrocos está sofrendo com isso atualmente. O número de mortos ultrapassa os 3.000, numa cifra que continua a aumentar à medida que os trabalhos de remoção de escombros avançam. Em 2022, vivemos duas cenas similares em Taiwan e Afeganistão. Além disso, lembramos as pessoas mortas pelo terremoto no México, na costa do Pacífico, ao sul de Coalcoman, em setembro do ano passado.

Infelizmente, não é possível prever com 100% de precisão. Cientistas trabalham há décadas em sistemas que possam gerar alertas com antecedência suficiente para evacuar áreas e minimizar o número de vítimas.

E apesar de ainda não ser possível prever com uma otimização de 100%, vamos apresentar três sistemas baseados em inteligência artificial, que se aproximaram bastante e que se encaminham para um melhor desempenho.

Gráfica de series de tiempo registradas antes de 90 terremotos como una función del tiempo relativo al tiempo de origen de cada terremoto.| Foto Bletery, Quentin, & Jean-Mathieu Nocquet (2023) Science.

A IA e os terremotos

A Inteligência Artificial (IA) tornou-se uma ferramenta promissora para a previsão de terremotos. Os sistemas de IA usam técnicas de aprendizado automático para analisar grandes quantidades de dados sísmicos, geofísicos e ambientais.

Um sistema desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Los Alamos que usa aprendizado automático para analisar dados sísmicos e geofísicos. O sistema conseguiu uma precisão de 90% na previsão de terremotos de magnitude 6,0 ou superior.

Um sistema desenvolvido pela Universidade da Califórnia, Berkeley, que usa aprendizagem automática para analisar dados de satélite. O sistema alcançou uma precisão de 85% na previsão de terremotos de magnitude 5,0 ou superior.

Um sistema desenvolvido pela Universidade de Stanford que usa aprendizado automático para analisar dados de redes sociais. O sistema alcançou uma precisão de 80% na previsão de terremotos de magnitude 4,0 ou superior.

Estes avanços são encorajadores, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Os sistemas de IA para prever terremotos ainda não são perfeitos e podem gerar alarmes falsas. No entanto, à medida que a tecnologia de IA continuar a evoluir, é provável que estes sistemas se tornem mais precisos e confiáveis.