ChatGPT vs. Bard: IAs revelam qual é o melhor videogame de todos os tempos

ChatGPT da OpenAI e Bard da Google tendem a concordar mais do que muitos possam pensar. Eles até podem concordar em alguns pontos quando é feita a eles uma das perguntas mais difíceis que um humano ou robô poderia receber: Qual é o melhor jogo de todos os tempos?

Cada um tem seus gostos, há diferentes tipos de jogadores e, portanto, diferentes tipos de jogos. Compartilharemos a seguir as respostas destes chatbots, que curiosamente coincidem inicialmente em um nome: The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Zelda e Mario, na frente para o ChatGPT

Determinar qual o melhor videogame da história é subjetivo e depende muito dos gostos pessoais de cada indivíduo. No entanto, ao longo dos anos, vários jogos foram amplamente elogiados e considerados como alguns dos melhores de todos os tempos por críticos e jogadores. Alguns destes jogos incluem:

A Lenda de Zelda: Ocarina do Tempo - Este jogo de aventura para o Nintendo 64 foi elogiado por sua jogabilidade inovadora e seu impacto na indústria dos videogames.

Super Mario Bros. - O jogo que ajudou a definir o gênero dos plataformas e estabeleceu Mario como um dos personagens mais icônicos dos videogames.

The Elder Scrolls V: Skyrim - Um jogo de RPG de mundo aberto que recebeu elogios por sua imersão e profundidade.

The Witcher 3: Wild Hunt - Outro jogo de RPG de mundo aberto, conhecido por sua narrativa profunda e personagens memoráveis.

Tetris - Um jogo de quebra-cabeça simples, mas altamente viciante, que tem durado por décadas.

Dark Souls - Conhecido pela sua dificuldade desafiadora e atmosfera única, ganhou seguidores apaixonados.

Red Dead Redemption 2 - Elogiado por seu mundo aberto detalhado e sua história imersiva.

Minecraft - Um jogo de construção e exploração que alcançou imensa popularidade e gerou uma comunidade ativa.

Chrono Trigger - Um RPG clássico conhecido por sua história emocionante e seu sistema de combate inovador.

Half-Life 2 - Respeitado pela sua narrativa e seu design de nível revolucionário.

Estas são apenas algumas das opções e há muitos outros jogos notáveis ​​que poderiam ser considerados os melhores da história.

Google Bard coloca GTA V na luta

A resposta a esta pergunta é subjetiva, pois depende dos critérios usados para avaliar um jogo de vídeo. No entanto, de acordo com as pontuações do Metacritic, o melhor jogo de todos os tempos é The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lançado para o Nintendo 64 em 1998. Este jogo recebeu uma pontuação perfeita de 99 de 100, o que o torna o jogo mais bem avaliado de todos os tempos.

Ocarina of Time é um jogo de ação e aventura que estabeleceu muitos dos padrões do gênero. Foi o primeiro jogo de ação em 3D a ter um mundo aberto completo para explorar, e seu sistema de jogo foi elogiado por sua inovação e profundidade. Ocarina of Time também contou com uma história épica e memorável, e seus personagens são alguns dos mais amados da história dos videogames.

Outros jogos que costumam aparecer nas listas dos melhores jogos de vídeo de todos os tempos são:

Super Mario Bros. (1985)

Tetris (1984)

Grand Theft Auto V (2013)

The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

Red Dead Redemption 2 (2018)

Final Fantasy VII (1997)

Portal 2 (2011)

Half-Life 2 (2004)

Super Metroid (1994)

Estes jogos são todos considerados clássicos atemporais que tiveram um impacto significativo na indústria de jogos eletrônicos. Eles foram elogiados por sua jogabilidade, história, gráficos, música e outros elementos.