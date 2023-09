Telescópio Espacial James Webb captura imagem do nascimento de uma estrela similar ao nosso Sol

Imagem do Sol na nova modalidade de observação do Solar Orbiter ESA

Os mistérios escondidos nas profundezas do cosmos começam a ser revelados graças ao Telescópio Espacial James Webb. A impressionante visão do observatório orbital captou as primeiras etapas de formação de uma estrela maciça, muito semelhante ao nosso Sol.

O Telescópio Espacial James Webb, uma ferramenta fabricada pela Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA), Agência Espacial Europeia (ESA), Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA) e Agencia Espacial Canadense, capturou esta imagem inédita para a exploração do universo.

A NASA explica em seu website que o telescópio espacial captura a imagem do “fluxo supersônico de uma estrela jovem”, também conhecido como objetos Herbig-Haro (HH). Estas são regiões luminosas que cercam estrelas recém-nascidas, formadas quando os ventos estelares ou jatos de gás expelidos por esses astros nas suas primeiras fases provocam ondas de choque que colidem com gás e poeira próximos a altas velocidades.

Esta imagem dos objetos está identificada como HH 211. O Telescópio Espacial James Webb revela uma saída de uma protostrela de Classe 0, um análogo infantil do nosso Sol quando tinha apenas algumas dezenas de milhares de anos e com uma massa de apenas 8% da atual (que se tornará em uma estrela como a nossa).

Imagens infravermelhas são poderosas para estudar estrelas recém-nascidas e seus fluxos, pois essas estrelas ainda estão incrustadas no gás da nuvem molecular na qual se formaram.

Então, a emissão infravermelha dos fluxos da estrela penetra na poeira e no gás que obscurecem, tornando um objeto Herbig-Haro como o HH 211 ideal para observação com os sensíveis instrumentos infravermelhos do James Webb. Moléculas excitadas pelas condições turbulentas, incluindo hidrogênio molecular, monóxido de carbono e monóxido de silício, emitem luz infravermelha que o Webb pode coletar para traçar a estrutura dos fluxos de saída, como informa a NASA em seu comunicado.

A imagem mostra uma série de arcos de choque para o sudeste (abaixo à esquerda) e para o noroeste (acima à direita), bem como o estreito jato bipolar que os impulsiona. O telescópio espacial revela esta cena com um detalhe sem precedentes: aproximadamente de 5 a 10 vezes maior resolução espacial do que qualquer imagem anterior de HH 211.