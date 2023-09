Taikonautas: estes são os 3 requisitos fundamentais para se tornar um astronauta da China

A China está ampliando cada vez mais a sua presença no espaço. Atualmente, conta com a Estação Espacial Tiangong, que recebe até três taikonautas (os astronautas do país asiático) a 340-450 quilômetros acima da superfície da Terra.

A estação, de 20 metros de comprimento e cerca de 100 toneladas, foi lançada em abril de 2021. Ela está em órbita há pouco mais de 2 anos.

Mas não é a única missão que a China tem no espaço: eles também apontam para a Lua e para Marte. E para isso, querem continuar formando taikonautas, não só de seu país, mas de outros: para seu projeto de Estação Internacional de Pesquisa Lunar (ILRS), eles recrutarão astronautas estrangeiros.

Qual é o requisito estabelecido pelo gigante asiático para formar seus astronautas? Vamos ver 3 fundamentais.

Avaliações básicas, físicas, mentais e gerais

Huang Weifen, subchefe de design do sistema de astronautas do Programa Espacial Tripulado da China, explicou à CGTN alguns dos requisitos. O foco está na experiência, idade, personalidade, desempenho físico e saúde mental.

Também é avaliada a sinergia ou compatibilidade entre os diferentes membros. "Há cerca de 43 aspectos que incluem idade, altura, educação e antecedentes profissionais apenas na avaliação básica", afirmou Huang.

Falar “naturalmente” chinês

Espaço Os taikonautas (astronautas da China) Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe

O portal Efecto Cocuyo cita Chen Shanguang, subdirector de planificação do programa espacial tripulado da China, indicando que é um requisito chave falar "naturalmente" chinês. O motivo: é o idioma de trabalho da Estação Espacial China.

"Também esperamos que os candidatos estrangeiros possam adquirir algum conhecimento sobre a cultura chinesa, pois estarão a bordo de uma Estação Espacial Chinesa. Além disso, esperamos que os intercâmbios culturais entre os astronautas estrangeiros e chineses ajudem no seu voo", afirmou.

Superar um “treinamento insuportável”

"É incrivelmente difícil se tornar um taikonauta", disse Huang Weifen à CGTN. Existem mais de 120 cláusulas para a seleção e o treinamento é "insuportável", nas suas palavras.

Um exemplo: os taikonautas da missão Shenzhou-12 foram deixados debaixo de água para imitar o ambiente de microgravidade, quatro horas, com trajes espaciais de mais de 200 quilogramas. "É exaustivo", afirmou.

Os taikonautas devem passar no critério 8G, o que significa ser capaz de suportar oito vezes a força da gravidade do seu próprio peso corporal.

Existe até um treinamento de vibração extrema, para se adaptar aos lançamentos ou reentradas.