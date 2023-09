Os eletrocardiogramas dos smartwatches são confiáveis? Especialistas em saúde respondem

Relógios inteligentes ou smartwatches tornaram-se companheiros diários que não só nos dizem que horas são, mas também rastreiam nossa atividade física e saúde. Muitos desses dispositivos oferecem a capacidade de realizar eletrocardiogramas (ECG), mas eles são realmente confiáveis? Eles podem fornecer resultados precisos?

O primeiro passo para avaliar a confiabilidade de um smartwatch, de acordo com o Hard Zone, é verificar se ele mede corretamente as pulsações cardíacas. Isso é fundamental, pois se as medições de pulso forem inexatas, a confiabilidade de qualquer ECG gerado pelo dispositivo será comprometida. Para fazer isso, basta medir manualmente nossas pulsações e compará-las com as mostradas pelo relógio.

Depois de confirmarmos que o relógio oferece medições de pulso precisas, podemos avançar para o ECG. O relatório adiciona um exemplo do Apple Watch Series 8, considerado um dos melhores nessa categoria. De acordo com o dispositivo, nenhum problema cardíaco foi detectado na avaliação realizada no voluntário.

Será este exemplo suficiente para nos sentirmos seguros com um relógio inteligente? Um especialista opinou sobre se estamos completamente seguros de sofrer um ataque cardíaco.

Apple watch mostra eletrocardiograma ecg

Sim, mas não tanto

O referido meio consultou um médico especialista do Serviço de Saúde do Principado de Astúrias (SESPA). Afirma que a medição de um dispositivo como o Apple Watch é real e que, com base na imagem do ECG fornecida, poderia detectar um infarto, uma vez que as ondas são claras e não podem ser geradas de forma fictícia. No entanto, há um detalhe importante a considerar.

O que o relógio está medindo é a atividade na localização específica do braço em que está, seja o esquerdo ou o direito. Isso não significa que estamos livres de problemas cardíacos em outras partes do corpo. Os ECGs tradicionais usam 12 derivações para fornecer uma imagem mais completa do coração.

Portanto, podemos confiar que o dispositivo nos dirá se estamos experimentando algum problema cardíaco na localização onde usamos o relógio, mas não podemos ter certeza de que estamos livres de problemas cardíacos em outras áreas do coração.

Alguns médicos exploraram a possibilidade de realizar um ECG completo em casa usando um smartwatch, mas essa técnica ainda é incipiente e pode não ser prática em situações de emergência. A realidade é que, embora os dispositivos como o Apple Watch possam gerar uma derivação bastante semelhante a um ECG tradicional, sua utilidade para prevenir problemas cardíacos em diferentes partes do coração é limitada.