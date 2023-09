O X (ex Twitter) agora permite que usuários Premium escondam a quem eles deram “Like”

Elon Musk parece ser um velho marinheiro que conhece perfeitamente as imprudências e descuidos que podem ocorrer na rede social X, antes conhecida como Twitter.

Existem alguns atos que podem desencadear sérios problemas quando o usuário é uma celebridade ou um personagem público, como um político, funcionário público ou se trata de uma conta que representa um negócio ou organização.

Poucos sabem, mas em cada página com o perfil público de X de cada usuário é possível encontrar uma aba onde se recopila cada uma das publicações às quais ele deu curtida durante toda a existência da conta.

Isso nos ajuda a ter uma ideia sobre o perfil de interesses e gostos da pessoa que seguimos. Mas pode se tornar um elemento de potencial crise quando, digamos, a conta de um prefeito ou de um ator famoso, acaba dando Curtidas em publicações pornográficas.

Elon Musk parece que pensou nessa situação e decidiu transformar o assunto em uma oportunidade para gerar mais receita em sua rede social.

Agora que será possível esconder quais publicações recebem um “Curtir” dentro da rede social, é claro que será necessário pagar por isso.

X esconde os Likes e permite validar a sua identidade mais rapidamente para usuários Premium

Quase ao mesmo tempo, a X, ou Twitter, como era conhecido antes, liberou duas novas funções para seus usuários Premium pagos que estão inscritos no plano mensal de US $ 8.

Esta modalidade, conhecida antes como Twitter Blue, agora habilitará uma nova seção no menu de configurações, permitindo que você possa ocultar completamente a guia de Likes ou "Me Gusta".

Ao fazê-lo agora, os usuários que acessarem o perfil dessas contas só poderão ver as postagens oficiais e as respostas, sem poder rastrear para o que o usuário Premium da X deu Like.

Isso, é claro, não impede que quem recebe o Like perceba quem o fez. Mas, pelo menos, ajuda a amortecer a exposição desse histórico.

Em paralelo, foi liberada outra nova função onde os usuários Premium podem enviar para o sistema X uma identificação oficial juntamente com uma selfie para autenticar que se trata deles de forma quase automática.

Com essas melhorias, mais benefícios são oferecidos para aqueles que estão dispostos a pagar. Mas não são exatamente novidades que estimulem a assinatura para o usuário comum.