NASA e sua enorme contradição sobre a vida extraterrestre: “Eles existem, mas não existem”

Desde meados de 2022, a NASA começou a estudar a possibilidade da existência de vida extraterrestre. Eles prometeram fazer um relatório com os dados que tinham em mãos.

Vídeos de fenômenos anômalos não identificados (UAP, que anteriormente conhecíamos como UFOs), depoimentos de funcionários militares, pilotos de avião e cidadãos comuns que foram testemunhas de avistamentos estranhos, foram considerados pela agência espacial.

Este tema começou a ganhar força no final de julho deste ano, quando o ex-funcionário militar dos Estados Unidos, David Grusch, disse que existem extraterrestres e que o governo norte-americano tem provas escondidas, pelo menos desde 1930.

Bill Nelson, chefe da NASA que naquele momento estava visitando a Argentina para realizar acordos comerciais, disse que em um mês eles teriam o relatório de sua agência pronto, que abordava o tema dos extraterrestres.

Passou mais de um mês, mas finalmente chegou. O relatório foi publicado nesta quinta-feira e chega com uma grande contradição.

Praticamente dizem que os extraterrestres não existem, mas ao mesmo tempo que sim. Vamos ver o que diz o relatório da NASA, num texto traduzido pelo site Infobae. Também vamos compartilhar o vídeo que a agência espacial publicou na sua conta do YouTube.

A Comissão de Especialistas diz: “Neste ponto, não há razão para concluir que os relatórios existentes sobre OVNIs tenham um indício extraterrestre”. Ou seja, de acordo com esta declaração, não existem extraterrestres.

“No entanto, se reconhecemos isso como uma possibilidade, então esses objetos devem ter viajado através do nosso sistema solar para chegar aqui”, acrescentaram. A interpretação neste trecho, então, é que sim, eles existem.

“Assim como a galáxia não para nas fronteiras do sistema solar, o sistema solar também inclui a Terra e seu entorno. Portanto, existe uma continuidade intelectual entre as tecnofirmas extrasolares, o sistema solar SETI e a possível tecnologia alienígena desconhecida que opera na atmosfera da Terra. Se reconhecermos a plausibilidade de qualquer uma delas, então deveríamos reconhecer que todas elas são pelo menos plausíveis”, disseram no relatório da NASA.

Os especialistas da NASA tiveram algo certo. Eles disseram que as ferramentas atuais da agência espacial, usadas para explorar os mais profundos recantos do cosmos, não foram feitas para encontrar seres de outros mundos, mas sim para pesquisar esses corpos rochosos, gasosos ou celestes.

Então, foi proposto melhorar, os observatórios terrestres e espaciais, para adicionar funções que os ajudem a detectar seres extraterrestres.