“Não há evidências científicas que assegurem a existência de vida extraterrestre fora do nosso planeta”, diz universidade do México

Após a primeira audiência de OVNIs na Câmara dos Deputados, onde consideraram que o tema de fenômenos não identificados deve ser considerado pela humanidade, esse assunto gerou controvérsia, a Universidade Autônoma do México (UNAM) através do Instituto de Astronomia (IA) afirmou que, por enquanto, não há evidência científica que comprove a existência de vida extraterrestre.

O Instituto de Astronomia garantiu que a busca por vida extraterrestre é um assunto de grande importância para a ciência, "diversas disciplinas - biologia, química, geologia e astrofísica - colaboram para estudar qualquer indício de sua possível existência. No México, temos o 'SaintEx', um telescópio dedicado à busca por exoplanetas, localizado no Observatório Astronômico Nacional de San Pedro Mártir, Baja California".

Até o momento, mais de cinco mil exoplanetas foram descobertos; no entanto, as distâncias a que eles estão são tão imensas que é impossível visitá-los para saber se algum deles tem vida, explicou o instituto, "só podemos estudá-los com telescópios muito poderosos, como o JWST, e ver se algum deles tem uma atmosfera semelhante à da Terra".

Cientistas dedicados à procura de vida no Sistema Solar

De acordo com a IA, existem múltiplos projetos, incluindo os de grupos científicos universitários, que se dedicam à obtenção de evidências de vida no nosso Sistema Solar: “Seja em Marte, Vênus, em asteroides e cometas, em satélites de Júpiter e Saturno, pois possuem oceanos subterrâneos sob seus solo congelado”.

Também existem projetos focados na busca de sinais de inteligência extraterrestre, como os chamados SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence), que recebem sinais eletromagnéticos em ondas de rádio provenientes do Cosmos. Essas iniciativas geraram protocolos no caso de uma detecção positiva, que também foram estudados pelas Nações Unidas.

Foi compartilhou que redes de telescópios foram construídas para vigiar os céus, rastrear o lixo espacial e descobrir asteroides ou cometas que possam impactar a Terra.

"Existem centenas de observatórios astronômicos na Terra e no espaço, assim como milhares de astrônomos em todo o mundo que monitoram regularmente o céu", disse ele.

Sem Vida Fora da Terra

O Instituto de Astronomia garantiu que, apesar de todos os estudos e monitoramento do céu, até o momento não há nenhum relato de observação ou experimento que ofereça evidências de vida fora da Terra, assim como visitas de civilizações de outros mundos.

Estamos conscientes de que a possível existência de vida ou civilizações além do nosso planeta, incluindo os denominados FANIs (Fenômenos Aéreos Não Identificados), é de grande interesse para a população. Para isso, é importante discutir esse assunto apoiando-se nas instituições de investigação científica como é o caso do nosso instituto na UNAM, aderindo aos padrões éticos e rigorosos que as investigações científicas envolvem “, enfatizou.