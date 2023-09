Meta estabelece GPT-4 como o padrão para seu próximo modelo de IA, de acordo com um novo relatório

Meta está em uma corrida para desenvolver um chatbot mais poderoso que se assemelhe ao GPT-4 da OpenAI, de acordo com um relatório do The Wall Street Journal. A empresa planeja começar a treinar este novo modelo de linguagem no início de 2024, e o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, está pressionando para que seja gratuito para as empresas que desejam usá-lo na criação de ferramentas de inteligência artificial.

Para atingir este objetivo, a Meta tem adquirido chips de treinamento de IA, especificamente os Nvidia H100, e construído seus próprios centros de dados para não depender exclusivamente da plataforma na nuvem Azure da Microsoft para treinar o novo chatbot.

De acordo com The Verge, a companhia reuniu uma equipe no início deste ano para desenvolver este novo modelo, com a intenção de acelerar a criação de ferramentas de inteligência artificial capazes de emular expressões humanas.

Um chatbot do Instagram?

Este objetivo está alinhado com as características de IA gerativa que se diz que a Meta já está desenvolvendo, como um chatbot do Instagram com 30 personalidades diferentes, que poderia ser uma extensão das "pessoas" de IA que a empresa planeja lançar em breve.

Instagram

No entanto, a Meta enfrentou desafios significativos na sua busca por IA avançada. Experimentou rotação de pesquisadores de IA este ano devido à competição por recursos de computador entre vários projetos de grandes modelos de linguagem (LLM). Apesar da competição, a Meta está determinada a continuar avançando no desenvolvimento do seu chatbot e competir no espaço da IA gerativa.

Embora a OpenAI tenha declarado que não estava trabalhando em um GPT-5 e que não o faria em um futuro próximo, outras empresas como a Apple, o Google e a Microsoft também estão investindo em modelos de IA avançados. Isso indica que a inteligência artificial gerativa é um campo em constante evolução com um grande potencial para aplicações em uma variedade de indústrias.