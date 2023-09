Ex-presidente da Espanha compara a Inteligência Artificial com as armas nucleares

A violenta irrupção da Inteligência Artificial (IA) no final de 2022 provocou certos temores nas autoridades de vários países, que estudam os benefícios e os malefícios da tecnologia. Alguns são cautelosos ao falar dos mecanismos de aprendizagem automática. E outros, como o ex-primeiro-ministro da Espanha, José María Aznar, são apocalípticos a ponto de comparar esses sistemas com armas nucleares.

Em uma entrevista concedida ao El Mundo nesta sexta-feira, 15 de setembro, Aznar expressou uma sincera preocupação com o desenvolvimento da Inteligência Artificial no mundo. Ele insta, como uma questão de urgência, que deveria ser criado um organismo para regulá-la, se não quisermos lamentar isso no futuro próximo.

Para José María Aznar, uma inteligência artificial como o Bard do Google ou o ChatGPT da Open AI tem o potencial de se transformar em uma arma de destruição em massa, e, portanto, assim como com a energia atômica, deveriam existir entidades governamentais que fiscalizem de perto o que se faz com essa tecnologia.

Aznar qualifica a Inteligência Artificial como "poderosa e transformadora" e reconhece que ela tem muitos benefícios para a humanidade. Ele também diz que a "Inteligência Artificial é uma arma de destruição em massa. Se cair nas mãos erradas, poderia causar danos inimagináveis".

O ex-presidente da Espanha, José María Aznar, discursa durante a inauguração de um novo Campus FAES, no Hotel Petit Palace Savoy Alfonso XII, em 12 de setembro de 2023, em Madrid (Espanha) Carlos Luján - Europa Press

“Será o ser humano capaz de criar uma arma capaz de destruir o mundo em que vive? A resposta é sim, porque já o fizemos. Será o ser humano capaz de criar máquinas com capacidade de raciocínio, de compreensão, de sentimento, que o substituam? A resposta é que Já estamos fazendo isso”, advertiu o político espanhol, segundo a Infobae.

O ex-presidente da Espanha pede que a União Europeia trabalhe na criação de um organismo internacional para regular o desenvolvimento da Inteligência Artificial e da energia atômica. Ele disse que este organismo deveria ser responsável por garantir que essas tecnologias sejam usadas de forma segura e responsável.

“Precisamos de um quadro internacional para regular o desenvolvimento da Inteligência Artificial e a energia atômica”, disse Aznar. “Este quadro deve garantir que estas tecnologias sejam usadas para o bem da humanidade”, concluiu.