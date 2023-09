Empresa russa lançou o iPhone Diamond Snowflake, o iPhone mais caro do mundo

Caviar, uma prestigiosa empresa russa especializada na personalização de smartphones de luxo, anunciou sua última criação: o iPhone Diamond Snowflake, considerado o iPhone mais caro já fabricado.

Este luxuoso dispositivo baseia-se no novo iPhone 15 e supera até mesmo o preço da versão original. O iPhone Diamond Snowflake conta com uma carcaça personalizada de ouro branco de 18 quilates, adornada com um impressionante total de 570 diamantes individuais.

Além disso, incorpora o colar de pingente Snowflake Graff, projetado pelo famoso joalheiro britânico Graff, que é feito de platina, ouro branco e também tem incrustações de diamantes. O preço desta obra-prima artesanal, de acordo com Oddity Central, é impressionante: 562.700 dólares.

iPhone Diamond Snowflake

Edição extremamente limitada

Inicialmente, a Caviar projetou uma variante similar do Diamond Snowflake para o iPhone 14 e o iPhone 14 Max, com um preço de “apenas” 533.000 dólares. No entanto, a versão do iPhone 15 que está prestes a ser lançada supera o custo de todas as edições anteriores, tornando-o o iPhone mais caro já criado.

É importante destacar que as personalizações realizadas pela Caviar centram-se principalmente na estética e luxo, não em melhorias de especificações técnicas. Portanto, aqueles que procuram desempenho excepcional podem não encontrá-lo neste dispositivo, mas se valorizam a exclusividade e a ostentação, o iPhone 15 Diamond Snowflake é a escolha perfeita.

iPhone Diamond Snowflake

Não foi anunciada a quantidade exata de unidades que a Caviar planeja fabricar, mas, se for baseado na geração anterior, é provável que a disponibilidade seja extremamente limitada, com não mais que três unidades no mercado.

Ao longo dos anos, a Caviar criou alguns dos dispositivos portáteis mais luxuosos e caros do mundo, desde um iPhone 7 banhado a ouro com temática ortodoxa até o Tyrannophone, um iPhone 13 Pro com um autêntico dente de T-Rex incrustado nele.