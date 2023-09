Destruidor: isso aconteceria se uma agulha chocasse contra a Terra viajando à velocidade da luz

Não é a massa ou o tamanho de um objeto, é a velocidade com que ele viaja. Este experimento, claramente simulado, mostra o que aconteceria com a Terra se ela for atingida por uma simples agulha que se move à velocidade da luz.

Os resultados seriam simplesmente catastróficos. Felizmente, até agora, um objeto com massa não é capaz de alcançar a velocidade da luz. No entanto, devemos estar preparados para quando se alcançar esse marco, pois os perigos são inimagináveis.

A gente do Astro Rural, gênios do Instagram que sempre compartilham conteúdo curioso do espaço, publicou uma animação que mostra o que aconteceria com a Terra se ela fosse atingida por uma agulha à velocidade da luz.

O conceito científico explica-nos que se uma agulha cair do espaço viajando à velocidade da luz, causaria um dano catastrófico à Terra. O objeto teria uma energia cinética equivalente a de um objeto de 100 toneladas a cair de uma altura de 15 andares.

Isso é suficiente para causar um grande cratera e uma onda de choque que poderia causar danos em uma área ampla. Em termos mais específicos, a energia cinética da agulha seria de aproximadamente 10^19 jaules. Isso é equivalente à energia de uma bomba nuclear de 1 megaton.

A agulha aqueceria a temperaturas extremamente altas devido à fricção com a atmosfera. Ela se vaporizaria no ar, criando uma bola de fogo que poderia causar incêndios e danos à propriedade.

A onda de choque da agulha seria tão poderosa que poderia causar danos estruturais em edifícios e outras estruturas. Também poderia causar lesões ou mesmo a morte das pessoas que se encontrem no caminho da onda.