Cálculo científico determina que Vênus e Marte não são os planetas mais próximos da Terra

Vênus e Marte são um par de planetas que costumamos chamar de nossos vizinhos. Medimos a distância entre eles e o Sol e encontramos que a Terra está no meio deste par de rochosos. Então, a lógica indica que um está ao nosso lado à direita e o outro à esquerda.

No entanto, astrônomos, astrofísicos e cientistas dedicados à exploração espacial realizaram cálculos que determinaram que existe um mundo que se ergue como o mais próximo às nossas fronteiras, e não é nenhum destes dois vizinhos.

Se todos estivéssemos presos, então sim, Marte e Vênus são os nossos mundos mais próximos. Mas como o nosso Sistema Solar é uma dança constante em torno de uma estrela massiva, em uma órbita elíptica, as posições mudam.

A teoria diz que em termos de distância, Vênus é o planeta mais próximo da Terra, com uma separação mínima de 40 milhões de quilômetros. No entanto, em termos de tempo, Mercúrio passa mais momentos próximos da Terra do que Vênus.

NASA/LUNAR E PLANETARY INSTITUTE (Sebastian Carrasco/Europa Press)

Isso se deve ao fato de que o planeta mais próximo do Sol tem uma órbita mais elíptica do que Vênus, o que significa que às vezes se aproxima mais do Sol do que da Terra.

Em média, Mercúrio está a 57 milhões de quilômetros da Terra, enquanto Vênus está a 108 milhões de quilômetros. Isso significa que Mercúrio está perto da Terra 46% do tempo, enquanto Vênus está perto 36% do tempo.

No momento de escrever esta resenha, a distância entre a Terra e Mercúrio é de 61 milhões de quilômetros, enquanto que a distância entre a Terra e Vênus é de 103 milhões de quilômetros. Portanto, Mercúrio é o planeta mais próximo da Terra neste momento.