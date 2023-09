Bill Gates vs. Elon Musk: o biógrafo de Steve Jobs desvenda o origem dessa disputa

Para ninguém é segredo que Elon Musk, cofundador da SpaceX, Tesla Motors, dono do Twitter (agora X) e homem mais rico do mundo, não mantém uma relação cordial e amigável com Bill Gates, cofundador da Microsoft e filantropo de tempo integral que previu a pandemia do Covid-19 antes de qualquer outra pessoa.

Por outro lado, Walter Isaacson é um dos escritores mais famosos dos últimos tempos. Isso, em grande parte, é graças à sua biografia de Steve Jobs. Durante anos, esse único livro lhe rendeu uma reputação importante a nível global e agora ele deu o salto com uma nova obra: a biografia de Elon Musk.

Este livro está em pleno processo de lançamento e publicação, por isso conhecemos alguns detalhes saborosos que foram publicados em diferentes meios para conhecer alguns elementos pouco conhecidos da vida do milionário.

Assim é que há alguns dias descobrimos que Elon Musk não é apenas um fã do jogo de vídeo Overwatch, mas que em algum momento de sua relação com a atriz Amber Heard ele acabou tendo um encontro com a estrela em um cosplay do personagem Mercy.

O detalhe teria surgido como resultado de uma visita do próprio Musk ao set da película Aquaman, e a estrela teria solicitado a confecção do traje que levou alguns meses como um detalhe romântico para a sua parceira.

Mas isso seria apenas a ponta do iceberg de tudo o que foi revelado no livro, onde, por exemplo, descobrimos agora que é detalhado em profundidade o início e evolução da briga entre esses dois executivos.

Elon Musk vs. Bill Gates: crónica de um embate entre milionários

Um extenso artigo dos jornalistas do Business Insider marca um ponto preciso sobre a origem e ordem dos momentos de maior tensão entre Bill Gates e Elon Musk, partindo das informações da própria biografia e alguns dados de conhecimento público.

O ponto de partida do conflito teria sido o ano de 2020, em plena pandemia, quando Bill Gates impulsionava projetos de pesquisa para o desenvolvimento de vacinas e se tornou um referencial global sobre medidas preventivas.

Enquanto Elon Musk minimizou a pandemia mais de uma vez, fez comentários que poderiam ser interpretados como indiretas para Gates e fez o possível para não fechar suas fábricas da Tesla, mesmo isso colocando seus empregados em risco.

Elon Musk e Bill Gates

Musk também promoveu o medicamento contra a malária hidroxicloroquina como tratamento contra a Covid-19, disse que as crianças são imunes ao vírus e sugeriu que os dados de mortes por coronavírus eram "enganosos".

Gates não teve dúvidas em reagir e comentou naquela época para CNBC que "a postura de Elon é manter um alto nível de comentários escandalosos... Espero que ele não confunda demais áreas nas quais não está envolvido".

E assim começou uma série de trocas onde Gates em todas as oportunidades atacava Musk, criticava a Tesla Motors ou desvalorizava tudo o que estivesse relacionado com o milionário.

Com o passar dos anos, isso escalou ao ponto de Bill Gates ter investido na bolsa de valores contra o crescimento da Tesla e até insinuado que Elon pudesse estar relativamente louco, o que Musk tomou como algo cada vez mais pessoal.