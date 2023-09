Após o anúncio de grandes atrações, os ingressos para a BGS 2023 estão praticamente esgotados

Um dos eventos anuais mais aguardados pelos brasileiros está prestes a acontecer. A BGS (Brasil Game Show) retorna para sua edição de 2023 repleta de novidades para os visitantes e prometendo integrar novas tecnologias ao evento.

Uma das primeiras novidades para os visitantes é a duração da Brasil Game Show que, diferente do ano passado, terá cinco dias, sendo o primeiro fechado apenas para quem adquirir o passaporte premium.

Começando no dia 11 de outubro e finalizando a edição no dia 15, os ingressos para a quinta e sexta-feira já estão esgotados, repetindo o que aconteceu em edições anteriores e marcando a “sexta-feira de BGS” como o dia mais disputado entre os frequentadores.

Para os demais dias de evento e pacotes completos, ainda é possível realizar a compra antecipada e com valor promocional pelo próprio site do evento.

Segurança cibernética e estreia de uma gigante dos games

Além das atrações tradicionais e já aclamadas pelo público brasileiro, a BGS 2023 promete inovar ao trazer para debate temas de relevância como é o caso da segurança cibernética.

Para isso, o evento conta com a presença da Norton, que além de patrocinar os campeonatos e a arena de esports, promete ações de conscientização sobre a importância da proteção online.

Quem também faz sua estreia na BGS é a gigante dos games: SEGA. Pela primeira vez no evento, a desenvolvedora de uma das franquias de jogos mais aclamados do mundo, ‘Sonic the Hedgehog’, promete trazer grandes novidades para o público do evento. Ao todo, será um espaço de 500 m² destinados a jogos da desenvolvedora e ações voltadas ao público.

A edição 2023 da BGS também terá destaque em toda a América Latina, uma vez que o evento sediará a Equinox Latam Game Awards, sendo palco da premiação.