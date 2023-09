Aleksei Leonov, o primeiro a caminhar no espaço: “Eu poderia ter batido meu capacete contra a nave...”

18 de março de 1965 é uma data importante para a exploração do espaço. Nesse dia, o soviético Aleksei Leonov tornou-se o primeiro homem a caminhar no espaço.

O piloto e engenheiro colocou sua vida em risco, abrindo portas para centenas de cosmonautas, astronautas e taikonautas que, com o passar do tempo, realizaram várias EVAs, ou atividades extra-veiculares.

Aleksei Leonov Cosmonauta soviético

Nascido em 30 de maio de 1934 em Listvianka, antiga União Soviética, Leonov se formou em 1955 na Escola de Aviação Militar de Stalingrado, tornando-se um piloto de testes. Em 1960 foi selecionado para fazer parte do primeiro grupo de cosmonautas soviéticos.

O momento de glória de Aleksei Leonov como andarilho espacial

Em seu primeiro voo espacial, a bordo da nave Voskhod 2, Leonov saiu da nave e realizou uma caminhada espacial de 20 minutos.

Durante esse momento, o cosmonauta se desprendeu da nave e flutuou livremente no espaço, a uma distância de 5,3 quilômetros da Terra.

Ele contaria então sua experiência para o Correio da UNESCO: “Embaixo de mim, nosso planeta se movia, no céu azul. Visto do cosmos, não parecia redondo, mas completamente plano, como um gigantesco mapa em relevo. Apenas a curva do horizonte testemunhava a redondez da Terra”.

“De repente”, Leonov conta, “a porta externa da eclusa se abriu. Um feixe ofuscante de luz solar invadiu a pequena câmara. A luz era tão forte e tão brilhante que parecia que alguém estava soldando algo lá fora com uma lanterna de acetileno.”

O cosmonauta encontrou-se em plena rotação ao sair da nave, sem nada que o pudesse deter. Finalmente, deixou-se levar até ficar quieto, flutuando.

Aleksei Leonov em sua caminhada espacial Selo postal soviético

Mas, quando foi removido o obturador da câmera que filmaria todos os seus movimentos, algo aconteceu.

"Puxei a corda para avançar e devo ter feito isso com muita força, pois de repente, vi que a nave estava se aproximando e tive que me proteger com as mãos", diz Leonov. "Eu poderia ter batido meu capacete hermético contra a nave e por isso, estendendo os braços, consegui amortecer o choque, o que mostra que, depois que o homem se adaptou às condições existentes no espaço cósmico, ele pode se mover de maneira coordenada e precisa".

No entanto, o cosmonauta diz que nunca sentiu medo. “Cada vez que me perguntam, tive que responder honestamente que não”.

Outro episódio histórico para o cosmonauta soviético

Leonov realizou um segundo voo espacial em 1975, a bordo da nave Soyuz 19. Nesta missão, o soviético e o astronauta americano Charles Duke tornaram-se os primeiros homens a realizar um acoplamento entre naves espaciais de dois países diferentes, na famosa missão Apolo - Soyuz.

O cosmonauta se aposentou da Força Aérea Soviética em 1991 e da cosmonáutica em 1995. Ele faleceu em 11 de outubro de 2019 em Moscou, aos 85 anos de idade.