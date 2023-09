Represa na China tem tanta água que é capaz de afetar a rotação da Terra: conheça sua surpreendente história

Da mesma forma que acontece com as maiores cascatas do mundo, as barragens nos impressionam pela grande quantidade de água que passa por suas comportas. A diferença é que uma faz isso de forma natural e a outra é artificial, nos processos das hidrelétricas que fornecem energia para diferentes populações.

Já é conhecido o fato que as usinas hidrelétricas afetavam os ecossistemas que ficavam ao seu redor, devido aos trabalhos de mega engenharia executados nas áreas. Mas é impressionante que uma represa seja capaz de influenciar o movimento de rotação do nosso planeta.

Isso é o que acontece na Barragem das Três Gargantas da China, a maior do mundo. Estudos científicos sugerem que a enorme quantidade de água que está acumulada em sua estrutura é capaz de afetar, levemente, o movimento que a Terra faz sobre seu próprio eixo.

Está localizada no curso do rio Yangtsé na China. É a usina hidrelétrica não só com a maior do mundo em extensão, mas também em capacidade instalada, já que gera cerca de 22.500 megawatts.

A barragem foi construída entre 1994 e 2009, e exigiu o deslocamento de mais de 1,2 milhões de pessoas. A construção da barragem também teve um impacto significativo no meio ambiente, pois causou a inundação de uma área de 600 quilômetros quadrados, incluindo florestas, terras agrícolas e sítios arqueológicos.

Como a represa afeta o movimento de rotação da Terra?

Estudos científicos sobre os possíveis efeitos da barragem das Três Gargantas na rotação da Terra têm sido contraditórios. Alguns pesquisadores afirmam que a barragem poderia ter um efeito significativo, enquanto outros dizem que é insignificante.

Em 2012, uma pesquisa publicada na revista Nature Geoscience descobriu que a barragem das Três Gargantas pode ter desacelerado a rotação da Terra em 0,000000001 segundos por dia. O estudo estimou que este efeito se deve à redistribuição da massa da Terra pela barragem, o que causou uma ligeira alteração no seu momento de inércia.

No entanto, outros estudos encontraram que o efeito da barragem na rotação da Terra é irrelevante. Em 2016, um trabalho publicado na revista Geophysical Research Letters encontrou que as Três Gargantas apenas desaceleraram a rotação da Terra em 0,00000000000001 segundos por dia. A conclusão estima que este efeito é muito pequeno para ser medido com precisão.