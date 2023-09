OSIRIS-REx regressará à Terra com as amostras de Bennu após sete anos no espaço: NASA explica quando e como será a aterrisagem

Em 8 de setembro de 2016, a NASA lançou a sonda espacial OSIRIS-REx. Esta nave foi a primeira a viajar diretamente para um asteroide, pousar, coletar amostras e voltar para o seu destino de origem: a Terra. Sete anos depois, a agência espacial norte-americana espera concluir 100% uma das suas missões mais ambiciosas.

OSIRIS-REx chegou ao asteroide Bennu em dezembro de 2018 e, após dois anos de análise, pousou na rocha em outubro de 2020. Esperou alguns meses na superfície e em janeiro de 2021 partiu novamente em direção à Terra.

Passou por dois longos anos de viagem e já se encontra nas zonas próximas ao nosso planeta, pois os responsáveis pela missão a esperam no dia 24 deste mesmo mês de setembro. A NASA diz através de um comunicado em seu site oficial, que a cápsula com as amostras cairá em uma área desértica, sem especificar o local, supomos que por segurança. Mas o processo será no domingo 24 de setembro pela manhã.

Quando se aproximar da Terra, a nave espacial OSIRIS-REx não diminuirá a velocidade enquanto solta a amostra. Em vez disso, quando alcançar 102.000 quilômetros acima da superfície do mundo, uma mensagem dos operadores em terra ativará a liberação da cápsula, que será enviada girando para a atmosfera. Vinte minutos depois da descida, a nave espacial ligará seus propulsores para desviar-se da Terra para o asteroide Apophis, onde continuará a pesquisar nosso sistema solar com um novo nome: OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer), disse a NASA em seu portal.

Por um momento, a cápsula que transporta as amostras se transformará em uma bola de fogo, produto da pressão atmosférica. Um escudo térmico ajudará a regular a temperatura dentro do aparelho, mantendo as rochas seguras a uma temperatura semelhante à da superfície de Bennu.

Um paraquedas projetado para fornecer uma transição estável em velocidades subsônicas será desdobrado primeiro, a aproximadamente 2 minutos depois que a cápsula entrar na atmosfera. Seis minutos mais tarde, aproximadamente a 1,6 quilômetros sobre o deserto, o paraquedas principal será desdobrado totalmente, transportando a cápsula no restante do caminho até uma área de 58 quilômetros por 14 quilômetros no campo militar. No momento do pouso, a cápsula terá diminuído sua velocidade para aproximadamente 18 k/ph.