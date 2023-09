iPhone: 5 bons hábitos essenciais para prolongar a vida útil do seu smartphone

Os fãs do legado de Steve Jobs devem estar muito contentes. Estamos a poucos momentos de que a Apple nos apresente finalmente sua nova família de telefones inteligentes com todas as variantes do esperado iPhone 15.

Mas isso também significa uma coisa que nem todos poderão simpatizar: a possibilidade iminente de realizar um investimento caro novamente para ter, finalmente, o smartphone mais novo com a tecnologia de ponta.

Para este ano a keynote dos rapazes da Cupertino, com o nome de Wonderlust 2023, promete que haverá algumas surpresas, embora não muitas além do que se relacione com a sua gama de telefones inteligentes.

A maioria dos relatórios indicam que a Apple implementará uma pequena mudança no design do iPhone 15 para que sua aparência lembre um pouco o corpo dos Apple Watch.

Isso, além da potencial integração de uma entrada USB-C como principal meio de carregamento para o dispositivo. Mas haverá, sem dúvida, um grande número de consumidores desta marca que ainda possuem seu telefone e procuram formas de ficar mais tempo com ele.

Pensando neles, fizemos este pequeno guia.

5 bons hábitos que prolongarão a vida útil do seu iPhone

Os jornalistas da Applesfera publicaram um interessante artigo editorial com uma série de conselhos de alto impacto para estender o máximo possível a vida útil de qualquer smartphone da Apple. Esta matéria nos inspirou para compartilhar os nossos próprios e comentar os coincidentes.

Cuidar da bateria acima de tudo

Mantenha a bateria sempre que possível entre 20 e 80% de carga antes de conectar o seu iPhone ao carregador, pois isso manterá o desempenho saudável para estender sua vida útil antes de exigir uma substituição.

Nesse sentido, é essencial também remover a capa do telefone antes de carregá-lo, para evitar que ele fique muito quente, o que, a longo prazo, pode prejudicar a vida útil da bateria.

Assim, você deve evitar carregamentos rápidos que não completam o ciclo, pois eles reduzem a capacidade da bateria a longo prazo. Se o seu carregador for desse tipo, recomenda-se desconectá-lo quando chegar a 80%. Fazer isso antes pode afetar a bateria.

Imagen conceptual: iPhone 15 | O iPhone 15 será apresentado no próximo evento da Apple Wonderlust. Mas trará muito mais surpresas do que as que já estão confirmadas

Exclua os aplicativos que não usa

Um hábito também recomendado por nossos colegas que é muito verdadeiro. Com o passar dos anos, tendemos a acumular aplicativos que nunca são usados e que, muitas vezes, acabam consumindo uma quantidade irracional de recursos em primeiro e segundo plano.

Talvez o Reddit seja o melhor exemplo deste problema. O aplicativo não é o melhor desenvolvido no mercado e, a menos que você seja um participante ativo diário, a melhor recomendação é removê-lo junto com todos os outros aplicativos que nunca são usados.

Limpe o iPhone com cuidado em todos os aspectos

Limpe o iPhone regularmente, removendo documentos desnecessários e aplicativos que você não usa, para liberar espaço e melhorar o desempenho.

Mas ao mesmo tempo, cuide de alguns detalhes físicos, como acúmulos de poeira ou pelos que podem acabar entrando nos espaços das entradas e conectores.

Às vezes, os ciclos de carregamento podem ser alterados se algum objeto obstruir o funcionamento do carregador.

Cuidado com WhatsApp, Telegram e os aplicativos que você usa mais

Ao estrear um novo iPhone e migrar nossos dados, perceberemos que provavelmente grande parte das imagens que levamos conosco são séries de memes, fotos, vídeos e figuras que foram compartilhados nos nossos bate-papos de trabalho ou família no WhatsApp.

Esta plataforma de mensagens é um buraco negro que consome muito espaço de armazenamento. Recomendamos bloquear o download automático de imagens se houver muita lixeira circulando nos chats. Ou, em alternativa, ter o hábito de excluir periodicamente as imagens que são enviadas para lá.

O iOS é seu amigo

Atualize o iOS sempre que possível. A Apple oferece melhorias na gestão da bateria e no sistema operacional com cada nova versão, o que pode ajudar a prolongar a vida útil do iPhone.

Adotando esses cinco hábitos saudáveis, podemos esperar que passem anos antes de termos que comprar um novo iPhone. E, claro, tente não deixar que o dispositivo caia de suas mãos.