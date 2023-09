Ganhador do Prêmio Pulitzer processou a Meta por supostamente usar conteúdo protegido por direitos autorais para treinar IA

O autor vencedor do Prêmio Pulitzer, Michael Chabon, e outros autores proeminentes apresentaram uma ação coletiva contra a Meta, alegando que supostamente usou seu conteúdo protegido por direitos autorais para treinar sua inovadora inteligência artificial, Llama AI.

A acusação, de acordo com o Gizmodo, não apenas levanta questões importantes sobre a ética do uso de conteúdo com direitos autorais para fins de desenvolvimento tecnológico, mas também lança luz sobre a crescente controvérsia em torno do uso de IA na indústria.

A ação judicial apresentada contra a Meta afirma que a empresa usou o texto de obras escritas pelos demandantes para treinar seu conjunto de dados de inteligência artificial. Esse conjunto de dados é fundamental para o funcionamento do Llama AI, que foi lançado em fevereiro e tem sido promovido como um avanço na capacidade da IA de compreender e gerar linguagem natural.

Os autores argumentam que grande parte do material no conjunto de dados de treinamento do Meta provém de obras protegidas por direitos de autor, incluindo trabalhos escritos por eles mesmos, sem obter seu consentimento, crédito ou compensação.

Michael Chabon

Apontam a categoria “Livros”

A demanda também menciona que a Meta incluiu em seu conjunto de dados uma categoria chamada “Livros” que supostamente continha 85 gigabytes de informação. Alega-se que a Meta reuniu parte deste conteúdo do Projeto Gutenberg, uma fonte online de livros que já não estão sob direitos autorais, assim como de uma seção chamada “Books3 do ThePile”.

A demanda afirma que ThePile, apesar de não ser descrito em detalhe pela Meta, é compilado pelo rastreador privado Bibliotik e se baseia em material disponível através de sistemas de torrents, o que, segundo a demanda, é "flagrantemente ilegal".

A demanda não envolve apenas Michael Chabon, mas também outros autores influentes, como David Henry Hwang, Matthew Klam, Ayelet Waldman e Rachel Louise Snyder, todos alegando que sua propriedade intelectual foi usada sem o seu consentimento.