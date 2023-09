Android: veja como prolongar a vida útil da bateria do seu smartphone configurando seu limite de carga

Desde o nascimento do smartphone como dispositivo inteligente, sempre existiu um elemento de discordância, discussão e incerteza por parte da comunidade de usuários, independentemente da plataforma a que pertençam. Seja Android ou iPhone , ambos sofrem do mesmo calcanhar de Aquiles: a bateria.

A tecnologia nos últimos dez anos e meio avançou de forma significativa em praticamente todos os aspectos relacionados ao mercado de smartphones.

Nesta altura, temos câmeras muito mais potentes, telas sólidas com resolução incrível, chips e processadores rápidos capazes de competir com um computador de mesa em uma ampla variedade de tarefas.

Quanto à autonomia do smartphone, este terreno avançou a passos mais lentos. Os tempos de recarga da bateria foram reduzidos significativamente. Ao mesmo tempo, a capacidade energética melhorou relativamente.

Mas a triste realidade é que estamos longe dos tempos de operação e autonomia que garantiam os antigos celulares com teclado físico e sua muito limitada capacidade de navegação móvel.

Naquele tempo, a bateria de um telefone celular podia durar de três a cinco dias inteiros e sua vida útil se estendia por anos antes de exigir a substituição deste componente.

O panorama é muito diferente hoje em dia, mas pelo menos no Android existe uma função que pode nos ajudar a estender um pouco a vida útil da bateria do smartphone.

Limite de carga: o truque no Android que pode estender a bateria do seu smartphone

Como acontece com o Sistema Operacional Móvel do Google há anos, cada aspecto possível de sua configuração vem sendo refinado. No entanto, o software é tão personalizável que é muito fácil acabar com algumas ferramentas enterradas e quase ocultas entre tantas opções.

Nesse sentido, o Android seria um grande aliado para transformar a experiência de uso do Android em algo "à medida" das nossas necessidades, mas às vezes a grande solução para o nosso problema de autonomia com a bateria está ao alcance de alguns toques, sem sabermos que ela existe.

As baterias de grafeno prometem uma nova era para os usuários de smartphone. Uma era na qual não teremos que levar o carregador para todo lugar

Esse é o caso comum com a configuração de Limite de Carga. Uma função que limita cada sessão de carregamento a 85% da capacidade real da bateria, para estender sua vida útil, evitando forçá-la a funcionar de 0 a 100%.

Para ativar este limite, siga os seguintes passos:

Abre o separador de Configurações no seu dispositivo Android.

Selecione a opção de Bateria.

Na seção Buscar e selecionar, selecione Mais configurações de bateria.

Aí aparecerá a opção Proteger a bateria. Ative esse apartado.

Ao ativar esta característica, o limite de carga será automaticamente definido como 85% e isso ajudará a reduzir o desgaste da bateria.