Essas são as incríveis naves espaciais que manterão a humanidade viva quando o Sol se apagar

O Sistema Solar em que habitamos não é infinito. Cientistas estimam que dentro de cinco bilhões de anos nossa estrela massiva (o Sol) se transformará em uma anã branca e não gerará energia suficiente para que a vida se desenvolva como a conhecemos na Terra.

Se somos o único planeta que permite este fenômeno no universo, não é tema de discussão neste momento. A verdade é que, apenas na Via Láctea, galáxia que habitamos, existem milhões de estrelas com planetas orbitando-as. Então, por simples probabilidade, algum deles deveria ter condições para a vida.

Esse é o objetivo dos cientistas das próximas gerações. Enquanto o grupo de especialistas atuais avança com importantes descobertas, os próximos pesquisadores encontrarão não só outro planeta com condições de vida como a nossa, mas também a maneira de chegar a esse lugar.

Existe uma teoria de que quando nosso sol evoluir para sua próxima fase, os humanos terão que partir para esse lugar para preservar e estabelecer a raça em outro mundo. Mas haverá gerações que viverão por muito tempo em naves espaciais, mantendo-nos ativos até chegarmos ao nosso próximo destino.

As naves espaciais do futuro

Eles seriam, em princípio, muito diferentes das naves espaciais que conhecemos hoje. Eles teriam que ser capazes de viajar a velocidades muito altas, carregar suprimentos para milhares de anos e estar aptos para suportar as dificuldades do espaço profundo.

Uma possibilidade seria construir naves espaciais que usassem energia solar como propulsão. Isso exigiria que as naves espaciais tivessem painéis solares muito grandes e eficientes. Eles também precisariam ser capazes de armazenar grandes quantidades de energia para poderem viajar por longos períodos de tempo.

Nave Espacial

Outra opção seria construir naves espaciais que usassem energia nuclear como método de propulsão. Isso requeriria que as naves espaciais tivessem reatores nucleares de alta potência. Também precisariam ter a capacidade de controlar o calor e a radiação produzidos pelos reatores nucleares.

Independentemente do sistema de propulsão usado, as naves espaciais que permitam aos humanos sobreviverem à morte de nossa estrela também teriam que ser capazes de produzir sua própria comida e água. Isso necessitaria que as naves espaciais carregassem sistemas de cultivo e purificação de água muito sofisticados.

As naves espaciais também precisariam ser capazes de proteger os humanos dos perigos do espaço profundo, como os raios cósmicos e a radiação solar. Isso iria requerer que as naves espaciais tivessem escudos de radiação muito poderosos.