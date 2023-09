Elon Musk e sua alucinante hipótese de que vivemos em uma simulação

Por mais alucinante ou louco que possa parecer, o fato de que nossa existência seja uma simulação é uma teoria científica com argumentos, para muitos, válidos. Elon Musk, como não poderia deixar de ser, é um dos especialistas que avaliam essa hipótese, sendo esta uma de suas opiniões mais excêntricas.

O game The Sims é um dos nossos exemplos mais claros do que pode ser uma simulação. No jogo eletrônico da Electronic Arts, você cria um ou vários personagens e lhes dá uma vida para desenvolver. Essa, basicamente, é a teoria sobre essa forma de ver a nossa existência.

Esta teoria foi proposta pela primeira vez pelo filósofo Nick Bostrom em seu artigo de 2003 "Somos apenas cérebros em uma simulação?". O especialista argumenta que, se a tecnologia de simulação avançar o suficiente, é provável que as civilizações avançadas criem simulações de mundos inteiros, com seres conscientes que vivem dentro deles.

Se isso for verdade, então é provável que nós mesmos sejamos parte de uma simulação. Na verdade, Bostrom defende que é mais provável que vivamos em uma simulação do que no mundo real.

Existem várias razões pelas quais Bostrom sustenta esta afirmação. Uma delas é que as simulações podem ser muito mais baratas e fáceis de criar do que o mundo real. Em terceiro lugar, as simulações podem ser muito mais complexas e realistas do que o mundo real.

Agora parece fazer sentido, com o desenvolvimento do metaverso e a inteligência artificial à porta.

Matrix: Vivenos em uma simulação? Foto: Unsplash

Elon Musk acredita que vivemos em uma simulação criada por inteligência artificial avançada. Ele acredita que a probabilidade de vivermos em uma realidade virtual é muito alta.

"Tenho minhas suspeitas", diz Elon Musk sobre viver em uma simulação. "Tive tantas discussões sobre simulação que é loucura", sustenta, de acordo com uma nota que relata o Slash Gear.

É surpreendente que Elon Musk suspeite que ele está em uma simulação, pois, se for verdade, estaria em outro nível de consciência.