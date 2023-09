Y3000, a nova bebida da Coca-Cola criada por uma Inteligência Artificial com um sabor chamativo

A Coca-Cola deu um passo audacioso rumo ao futuro ao lançar o Y3000, uma bebida refrescante com um sabor marcante criada com a ajuda da Inteligência Artificial (IA). Esta bebida, descrita como “do futuro”, está disponível por tempo limitado em versões regular e sem açúcar, e tem causado sensação desde o seu lançamento.

O nome Y3000, sem dúvida, soa futurista. Embora a Coca-Cola não tenha revelado detalhes precisos sobre seu sabor, os primeiros provadores o descrevem como um refrescante granizado de framboesa, de acordo com o relatório do Engadget.

Como foi criada a bebida?

O processo de criação do Y3000 é igualmente surpreendente. Começou com os pesquisadores reunindo as preferências de sabor dos consumidores para entender como seria o "sabor do futuro".

Em seguida, essas informações foram inseridas em um sistema de inteligência artificial patenteado que contribuiu para dar forma ao perfil de sabor único da bebida. Assim nasceu essa nova bebida refrescante, que promete uma experiência gustativa excepcional.

Y3000

A Coca-Cola não parou por aí. Também incumbiu a Inteligência Artificial (IA) a tarefa de desenhar a arte na lata fina que contém o Y3000. O design das latas apresenta um ambiente praiano com tons de púrpura neon, evocando a criatividade das plataformas de geração de imagens como DALL-E ou Midjourney. Além das latas, a bebida do futuro está disponível em garrafas de tamanho tradicional.

Embora Y3000 seja apresentado como um sabor de edição limitada, a Coca-Cola não anunciou quando retirará a bebida do mercado, adicionando-a à lista de produtos futuristas que incluem o sorvete liofilizado Dippin' Dots e a infame Crystal Pepsi.

Se espera que o Y3000 esteja disponível até o outono, e a empresa planeja até mesmo uma parceria com a marca de roupa urbana de luxo Ambush para lançar uma coleção de roupas inspiradas no Y3000 mais tarde na temporada. Com este empolgante passo para a inovação e Inteligência Artificial, a Coca-Cola está mostrando que o futuro das bebidas está cheio de surpresas e criatividade.