Qual é a verdadeira história por trás das fotos virais de extraterrestres no México?

Para muitos, falar sobre vida em outros planetas ou a existência de outros seres é assustador. No entanto, nas últimas horas, a conversa ganhou força como resultado da viralização na internet de várias fotografias e vídeos da primeira audiência pública em um caminho para a possível legislação de fenômenos aéreos anômalos não identificados no México. Isso se deve ao fato de que o conhecido ufólogo Jaime Maussan chegou com dois corpos não humanos para defender sua posição na Câmara dos Deputados do México.

É importante destacar que esta audiência tinha como objetivo tratar a existência de vida extraterrestre e os avistamentos de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) e que agora são denominados Fenômenos Aéreos Não Identificados (FANI). No evento estavam presentes pesquisadores, astrônomos, pilotos, controladores aéreos, entre outros. Mas além da novidade do evento, o que realmente chamou a atenção foi quando o jornalista Maussan afirmou que “não estamos sozinhos” enquanto expunha os supostos corpos não humanos. O fato despertou todos os tipos de perguntas, reações e teorias.

Maussan afirmou que os dois corpos mostrados tinham mais de 1000 anos, de acordo com uma investigação realizada pela Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM). Segundo ele, esses seres presumivelmente extraterrestres não são corpos recuperados de naves que caíram na Terra, mas sim que estavam enterrados. “Não se tratam de múmias, são corpos íntegros, completos, que não foram manipulados por dentro e que possuem uma série de elementos que os tornam verdadeiramente extraordinários”, disse ele.

Sobre as declarações de Maussan, a instituição decidiu desmentir esta versão com um comunicado oficial. No documento publicado pela UNAM foi esclarecido que os trabalhos de datação por carbono 14 nesse laboratório “apenas estão destinados a determinar a antiguidade da amostra trazida por cada usuário e em nenhum caso são feitas conclusões sobre a origem dessas amostras”.

Uma vez que as imagens ganharam força, vários usuários afirmaram que os corpos eram de múmias de Nazca, ou múmias tridáctilas de Nazca descobertas no Peru e consideradas como "a grande descoberta arqueológica do século XXI" ocorrida em 2016. Na verdade, alguns até compartilharam imagens de um documentário feito pelo History Channel, no qual já haviam aparecido.

A NASA anunciou a criação de um departamento para estudar os objetos voadores não identificados (OVNIs)

O administrador da NASA, Bill Nelson, anunciou na quinta-feira a criação de um departamento especializado no estudo de Fenômenos Aéreos Não Identificados (UAP, em inglês), que tentará encontrar sentido às "anomalias nos céus" que são frequentemente encontradas.

"Usaremos a Inteligência Artificial e o Aprendizado Automático para procurar anomalias nos céus e continuaremos a procurar habitabilidade", afirmou numa conferência de imprensa na qual foi apresentado um relatório sobre como melhorar a identificação de OVNIs.

Nelson, que não quis anunciar quem estará a cargo deste departamento, negou que o Executivo dos Estados Unidos esteja sendo pouco transparente com os fenômenos que se encontram e não podem ser identificados e insistiu que a NASA não encontrou “nenhuma evidência de que os OVNIs tenham origem extraterrestre”.

“Hoje há muita preocupação de que existam documentos classificados e que o governo dos Estados Unidos não seja aberto. Bem, nós somos o governo dos Estados Unidos e estamos abertos e vamos continuar assim”, insistiu Nelson, que também reconheceu que não pode garantir por outros departamentos governamentais que estejam envolvidos na análise de UFOs.

Em julho passado, um subcomitê do Congresso dos Estados Unidos pediu ao Governo que informe os dados que possui sobre objetos voadores não identificados, após ouvir a declaração de ex-membros do Exército que afirmaram tê-los visto e que também disseram que as autoridades guardam provas deles.

Os membros do subcomitê exigiram que o governo dos Estados Unidos estabeleça um sistema “transparente e seguro” para que esses incidentes possam ser relatados às autoridades sem prejudicar a reputação dos testemunhos.