Órbita do asteroide Dimorphos, desviada durante a missão DART, está passando por mudanças estranhas e inesperadas

Uma equipe de astrônomos americanos publicou recentemente suas conclusões sobre os efeitos da missão DART na órbita de Dimorphos, o asteroide que foi impactado pela sonda em 27 de setembro, do ano passado. O que eles descobriram foi que o período orbital do asteroide havia experimentado uma mudança mais rápida do que os cálculos iniciais indicavam.

Como lembra o relatório de Xataka, a missão DART tinha como objetivo testar a viabilidade de desviar asteroides que poderiam representar uma ameaça à Terra. O alvo escolhido foi Dimorphos, um asteroide de aproximadamente 160 metros de comprimento que orbita em torno de Didymos, seu par maior.

O impacto da sonda conseguiu desviar ligeiramente a órbita de Dimorphos, o que por sua vez afetou seu período orbital. Inicialmente, este período foi reduzido em aproximadamente 32 minutos, passando de 11 horas e 55 minutos para 11 horas e 23 minutos. No entanto, cálculos posteriores aumentaram essa diferença para 33 minutos, com uma margem de erro de 18 segundos.

O último estudo, realizado por um grupo não profissional usando o telescópio do Observatório Thacher, coloca esta diferença em 34,2 minutos, com uma margem de erro de seis segundos.

O que aconteceu?

Embora ainda não se compreenda completamente a razão desta discrepância, especula-se que a rocha poderia ter experimentado um aceleramento nos dias posteriores ao impacto, o que teria contribuído para a variação no seu período orbital.

Dimorphos (à iesquerda), uma pequena lua de asteroide, orbita ao redor de um asteroide maior chamado Didymos (à direita) NASA/JOHNS HOPKINS APL.

O que torna este estudo ainda mais peculiar é que não foi realizado por uma equipe de astrônomos profissionais, mas por um professor e seus alunos usando um telescópio relativamente modesto. Os resultados, embora promissores, deverão ser confirmados.

A missão Hera da Agência Espacial Europeia (ESA), programada para partir rumo ao sistema Didymos em outubro de 2024 e chegar em dezembro de 2026, promete revelar informaçõesluz sobre essas anomalias e fornecer um entendimento mais profundo dos mudanças experimentadas por Dimorphos.