Estudantes universitários construíram um carro elétrico que pode acelerar de 0 a 100 km/h em menos de um segundo

Um time de estudantes de Ciências Aplicadas da ETH Zurich e da Universidade de Lucerna conseguiu um impressionante recorde mundial de aceleração em um carro elétrico, deixando todos surpresos.

Até agora, a Universidade de Stuttgart detinha o recorde com um tempo de 1,461 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h (62,15 mph). No entanto, os estudantes de Zurique superaram esse recorde de maneira espetacular, atingindo uma impressionante aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 0,956 segundos, percorrendo uma distância de 12,3 metros.

Esse extraordinário feito foi realizado graças ao trabalho árduo do time, que faz parte do Academic Motorsports Club Zurich (AMZ). Durante um ano, os estudantes dedicaram-se à construção do veículo elétrico que eles chamaram de "Mythen", de acordo com o relatório de TechSpot.

Superando desafios e contratempos enfrentados no processo, sua determinação e esforço finalmente deram seus frutos quando a condutora Kate Maggetti estabeleceu o recorde mundial de aceleração para veículos elétricos em uma pista de testes em Duebendorf, Suíça, diante dos juízes do Guinness.

Os detalhes de Mythen

Apesar de seu aspecto modesto e pequeno, o Mythen foi projetado de maneira deliberada para ser o mais leve possível. Com um chassi de carbono e alumínio, o veículo pesa apenas 140 quilos (309 libras). A potência vem de motores elétricos nas quatro rodas que geram um total de 326 cavalos de força.

Um dos desafios mais significativos que enfrentaram foi a aerodinâmica, pois a potência não é a única consideração quando se trata de aceleração recorde. O time da AMZ implementou uma solução inteligente: uma aerodinâmica embaixo do carro que cria um efeito de solo, praticamente duplicando a força de contato com a pista desde o momento da partida.

Embora os estudantes tenham alcançado um recorde impressionante, eles são conscientes de que a competição é feroz e que outras equipes buscarão superar o seu feito no próximo ano. O AMZ já manteve o recorde em duas ocasiões anteriores, em 2014 e 2016, portanto eles estão determinados a trabalhar incansavelmente para manter o seu lugar no topo da aceleração elétrica no futuro.