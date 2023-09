Esses 35 modelos de celulares ficarão sem o WhatsApp dentro de um mês: você ainda tem tempo de mudar!

É hora de se despedir deste grupo de 35 telefones celulares, que a partir deste 24 de outubro ficarão sem acesso ao WhatsApp. Vamos compartilhar a lista para dar-lhes o último adeus, antes que eles fiquem sem a capacidade de executar o serviço de mensagens instantâneas mais famoso do planeta. Fiquem tranquilos, o iPhone 15 não está entre as vítimas.

Verifique a lista, talvez o seu celular esteja lá e você já sabe que o serviço de mensagens da Meta não funcionará mais no seu dispositivo. As versões mais antigas do Android ou iOS deixam de ser compatíveis com as novas atualizações do WhatsApp e é por isso que não serão mais capazes de executar o aplicativo.

Antes de verificar a lista, explicamos com detalhes que estas mudanças (ou despedidas) são porque o WhatsApp exige o Android 4.1, o iOS 12 ou sistemas operativos superiores a esses mencionados. E os smartphones, que vamos mencionar, já estão há muito tempo sem fazer uma atualização.

Para verificar a versão do Android do seu celular, vá para Configurações > Sobre o telefone > Versão do Android. Enquanto isso, para iOS, você deve seguir os seguintes passos: Abra o aplicativo Configurações > Toque em Geral > Toque em Sobre > Procure a versão do iOS.