Assim é Rask, a Inteligência Artificial que permite dublar vozes em 60 idiomas

Recentemente vimos como Lionel Messi falava fluentemente inglês em uma coletiva de imprensa. Tudo isso era produto da Inteligência Artificial, de uma especificamente chamada Rask, que permite dublar vozes em 60 idiomas.

Desde então, centenas, milhares de experimentos de pessoas usando IA foram contados. Eles tomam um vídeo real e usam a tecnologia para mudar a voz para o idioma desejado.

A mais curiosa é que o personagem mantém o sotaque. Uma obra impressionante.

Mas, Como funciona o Rask? Qual é a sua origem e quem está por trás de tudo isso?

Tudo o que sabemos sobre Rask e sua empresa criadora, Brask

Rask é definida como "a ferramenta líder em localização e dublagem de vídeo com Inteligência Artificial". Por trás dela está a empresa Brask, cuja diretora-geral é Maria Chmir.

A empresa foca-se na dublagem de vozes, fundamental para produções audiovisuais, mas também para criadores de conteúdo que procuram ir mais longe em seu trabalho.

"Trabalhamos com ambos os lados do mercado", explicou Chmir em uma entrevista com a Bloomberg. "Não só atores de primeira linha, famosos, mas também seus substitutos. Porque, como você sabe, agora mesmo é impossível substituir o carisma de um ser humano. Por isso precisamos trabalhar com substitutos, e é uma história em que ambos os lados saem ganhando".

Para aceder à sua aplicação principal, basta adicionar os seus dados pessoais, procurar o vídeo que necessite de tradução e pronto: abre-se uma opção enorme de até 60 línguas diferentes como ferramentas.

Rask também oferece a possibilidade de criar deepfakes, clones com vozes de usuários reais.

"O processo é realmente simples", diz Chmir. "Se você quiser, como você disse, deepfakearte a si mesmo, só precisa de vinte minutos de vídeo com suas emoções, sua identidade, e isso é o suficiente para que a nossa rede neural substitua sua aparência e sua voz".

Preocupações sobre Rask, a Inteligência Artificial geradora de vozes

No entanto, a Inteligência Artificial da Brask não está isenta de polêmica. Por um lado, estão os atores de dublagem, preocupados porque a tecnologia os substitua; por outro lado, também há o uso de celebridades falecidas para reproduzir suas vozes com novas mensagens.

E, finalmente, o uso da clonagem de vozes para realizar atos criminosos, como fraudes.

Sobre o primeiro, Maria Chmir expressou: "Nosso time considera uma ferramenta para complementar os atores, mas não para substituí-los de forma alguma. Brask Doubles é uma forma de que os atores encontrem novas oportunidades comerciais".

Quanto ao uso de celebridades falecidas, Chmir indicou que sempre se conversa com os familiares para obter os direitos. "Este projeto será muito útil para todo o mercado, pois veremos novamente as grandes figuras históricas na tela, em um novo formato. É fascinante imaginar isso", disse ele.

Finalmente, indicou que a etiquetagem de pessoas servirá para alertar os usuários de que foi usada a tecnologia gerativa para criar o deepfake ou o clonamento de voz. “É importante reconhecer as tecnologias”, afirmou.