A humanidade poderá responder a uma mensagem alienígena dessa forma

O que poderia acontecer se recebêssemos uma mensagem de uma civilização extraterrestre? Daniela de Paulis, artista interdisciplinar e radio-operadora licenciada, que trabalha atualmente como artista residente no Instituto SETI e no Observatório de Green Bank, reuniu um time de especialistas internacionais, incluindo pesquisadores do SETI, cientistas espaciais e artistas, para colocar em cena seu último projeto, intitulado “Uma mensagem no Espaço”.

Esta inovadora representação teatral mundial pretende explorar o processo de descodificação e interpretação de uma mensagem extraterrestre através da participação da comunidade SETI mundial, profissionais de diversas áreas e o público em geral. Este processo requer a cooperação mundial, criando pontes de conversação em torno do SETI, da pesquisa espacial e da sociedade através de múltiplas culturas e áreas de especialização.

Fundado em 1984, o Instituto SETI é uma organização de pesquisa sem fins lucrativos cuja missão é explorar, compreender e elucidar a origem e a natureza da vida no universo. Também tem como objetivo usar esse conhecimento para inspirar e guiar as gerações atuais e futuras através da divulgação de informações ao público, às mídias e ao governo. SETI são as iniciais de "Pesquisa por Inteligência Extraterrestre".

"Além de astronomia, comunicar-se com extraterrestres exigirá amplos conhecimentos. Com 'Uma Mensagem no Espaço', esperamos dar os primeiros passos para reunir uma comunidade que enfrente este desafio". — Dr. Wael Farah, cientista do projeto ATA.

Como parte do projeto, a sonda ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) da Agência Espacial Europeia em órbita ao redor de Marte transmitiu uma mensagem codificada para o nosso planeta, simulando a recepção de um sinal de inteligência extraterrestre.

"O projeto pretende questionar a comunicação através de um dos cenários possivelmente mais radicais, em que a humanidade tenta criar significados em torno de uma mensagem elaborada por uma inteligência extraterrestre", explicou De Paulis ao Metro.

Após a transmissão, as equipes ATA, GBT e Medicine processarão o sinal e disponibilizarão ao público para decodificação.

O Instituto SETI armazenará de forma segura os dados processados em colaboração com o IPFS (InterPlanetary File System), a maior rede de armazenamento descentralizado do mundo. Este esforço de colaboração garante a preservação e acessibilidade dos dados processados, salvaguardando sua disponibilidade para futuras análises e esforços de decodificação.

O Metro falou com Daniela de Paulis para saber mais sobre “Uma Mensagem no Espaço”.

Outros projetos para se comunicar com extraterrestres

SETI@home

É um projeto de computação distribuída que usa a Internet para processar dados de radioastronomia do Observatório de Rádio de Arecibo. O objetivo é detectar sinais de inteligência extraterrestre.

Trata-se de um experimento científico da Universidade da Califórnia, Berkeley, que usa computadores conectados à Internet na Busca por Inteligência Extraterrestre (SETI). Você pode participar executando um programa gratuito que baixa e analisa dados de radiotelescópios.

Projeto Galileu

O objetivo do Projeto Galileo é transferir a busca por sinais tecnológicos extraterrestres de Civilizações Tecnológicas Extraterrestres (ETCs) de observações acidentais ou anedóticas e lendas para o principal fluxo de investigação científica transparente, validada e sistemática. Este projeto é complementar ao SETI tradicional no sentido de que procura objetos físicos, não sinais eletromagnéticos, associados a equipamentos tecnológicos extraterrestres.

Breakthrough Listen

O projeto Breakthrough Listen, financiado pelo multimilionário israelense Yuri Milner, usará o radiotelescópio MeerKAT para multiplicar por mil a busca por sinais de vida.

Assista ao vídeo sobre “Uma Mensagem no Espaço”:

Entrevista

Daniela de Paulis, diretora do projeto “Uma Mensagem no espaço”.

Daniela de Paulis

R: Qual é o objetivo da “Uma Mensagem no Espaço”?

“Uma Mensagem no Espaço” é um projeto multidisciplinar que simula a recepção fictícia de uma mensagem extraterrestre. O projeto simula um dos muitos cenários possíveis após a recepção de um sinal extraterrestre confirmado. No cenário que imaginei, os cientistas tornam os dados do sinal públicos para que pessoas com diferentes habilidades e conhecimentos possam tentar decodificá-lo. O processo de decodificação consiste em compreender se o sinal contém uma mensagem e interpretá-la. O projeto pretende questionar a comunicação através de um dos cenários possivelmente mais radicais, no qual a humanidade tenta criar significados em torno de uma mensagem elaborada por uma inteligência extraterrestre.

R: Quais seriam as implicações sociais da detecção de um sinal de uma civilização extraterrestre?

As implicações seriam muitas e diversas. Uma das principais questões é como os dados do sinal seriam usados. Seriam acessíveis ao público ou reservados exclusivamente a um grupo seleto de cientistas e líderes governamentais? Além disso, os dados teriam um grande valor econômico e político? A detecção de um sinal extraterrestre confirmado também teria um profundo impacto cultural, mudando nossa compreensão atual da vida e do cosmos. Se o sinal recebido de uma possível civilização extraterrestre contiver uma mensagem, isso representaria uma revolução cultural para a humanidade. É provável que desencadeie todos os tipos de emoções, desde imensa alegria até medo e tudo o mais entre eles, é impossível calcular como as pessoas em todo o mundo e de diferentes origens culturais reagiriam a tal descobrimento. Provavelmente, a vida na Terra nunca mais será a mesma depois de tal reconhecimento. Ao mesmo tempo, é provável que o achado de um sinal extraterrestre não ajude os humanos a responder à pergunta “Estamos sozinhos?”. Na verdade, o sinal pode até vir de uma civilização já extinta. No entanto, um tal descobrimento, além de mudar radicalmente nossos fundamentos culturais, pode aumentar nossas chances de conhecer um dia nossos parentes cósmicos.

R: Como poderia a humanidade se preparar?

As descobertas científicas em curso já estão ajudando a mudar a nossa compreensão da vida e do cosmos, e estão preparando a humanidade para a recepção de um sinal extraterrestre ou o descobrimento de formas de vida extraterrestre. Por exemplo, as missões espaciais atuais no nosso sistema solar e o descobrimento de exoplanetas na zona habitável em relação à sua estrela aumentam enormemente as possibilidades de encontrar vida fora da Terra num futuro próximo. A combinação de várias tecnologias, incluindo telescópios óticos e de rádio, poderia ajudar a encontrar vida extraterrestre, incluindo um tipo de vida que possamos definir como “civilização”, de acordo com os nossos parâmetros atuais de “inteligência”. Além dos descobrimentos científicos, a literatura e os filmes de ficção científica têm vindo a dar forma durante décadas à possível resposta da humanidade à detecção de um sinal extraterrestre. O crescente debate cultural em torno do possível descobrimento de vida extraterrestre contribui em grande medida para formar a nossa resposta à recepção de um sinal alienígena. “Uma Mensagem no espaço” faz parte deste cenário cultural, estimulando um debate multidisciplinar e crítico em torno da vida extraterrestre a nível mundial.

Q: Qual é o futuro de “Uma Mensagem no Espaço”?

Neste momento, não está claro quanto tempo levará para a descodificação e compreensão completas da mensagem alienígena simulada, portanto não há uma data específica para a conclusão do projeto. Uma vez descodificada a mensagem, farei um anúncio em conjunto com o Instituto SETI e as outras instituições colaboradoras. Nesse momento, pessoas de todas as classes podem compartilhar suas próprias interpretações da mensagem, continuando o processo de criação de significado em torno dela. Acredito que o projeto deixará espaço para novos análises e interpretações muito depois de a mensagem ter sido decifrada por completo. O trabalho de interpretação no Discord poderia fornecer conteúdos muito interessantes para pesquisadores de todas as áreas.

Nos próximos meses trabalharei em várias publicações e possivelmente em um livro, em colaboração com alguns dos protagonistas do projeto. Abordaremos vários aspectos do projeto, sua história, divulgação pública, conteúdo científico e o processo que levou à composição da mensagem. Por trás de cada uma dessas etapas do projeto escondem-se algumas ideias maravilhosas.