WhatsApp + Telegram, um crossover inesperado: nova função permitirá enviar mensagens entre os apps

whatsapp vs telegram

WhatsApp e Telegram, duas das aplicações de mensagens instantâneas mais populares, estão prestes a unir forças. Esta inesperada colaboração deve-se à nova Lei de Mercados Digitais promulgada pelo Parlamento Europeu, que visa revolucionar o panorama digital e favorecer os usuários derrubando as barreiras entre aplicações rivais.

A Lei dos Mercados Digitais, também conhecida como DMA, é uma regulamentação revolucionária que pretende marcar um antes e um depois no setor digital. Esta legislação polêmica tem como principal objetivo proteger os usuários e restringir os poderes das empresas de tecnologia.

Um dos pontos cruciais desta normativa é a interoperabilidade entre os aplicativs, um aspecto que as empresas devem cumprir a todo custo, de acordo com o relatório do Computer Hoy.

A DMA exige que os aplicativos de mensagens instantâneas não estejam mais isolados e que os usuários possam usá-las de maneira indistinta. Para garantir o cumprimento desta norma, estabelece-se multas que podem chegar até 20% do volume de negócios das empresas que não obedecerem às regras.

Eles cumprirão com as novas medidas?

O WhatsApp já está trabalhando na implementação das tecnologias necessárias para cumprir com a Lei dos Mercados Digitais. Uma informação foi vazada, graças ao WABetaInfo, que revela que o aplicativo está desenvolvendo a capacidade de interagir com outros aplicativos de mensagens.

Uma captura de tela filtrada mostra uma nova seção dentro do aplicativo chamada "Conversas de Terceiros", o que significa que os usuários poderão iniciar conversas com pessoas que usam outros aplicativos.

Embora ainda não haja uma data definida para a implementação desta novidade, WhatsApp e Telegram permitirão que os usuários enviem e recebam mensagens entre as duas plataformas. No entanto, essa interoperabilidade não se limitará apenas a esses dois aplicativos, pois será aplicada a todos os aplicativos de mensagens instantâneas.

Os aplicativos que contam com o maior número de usuários serão os mais afetados por essa nova normativa, pois ela foi projetada para acabar com o seu domínio e devolver o poder aos usuários, permitindo-lhes usar qualquer aplicativo para se comunicar com seus contatos, em vez de estarem limitados à mais popular.